Скачать
Пятница, 01.03.2019
Климкин предложил Грузии и Молдове совместно укреплять безопасность в Черном море
Климкин предложил Грузии и Молдове совместно укреплять безопасность в Черном море
Гройсман назвал газовую независимость стратегическим приоритетом Кабмина
Гройсман назвал стратегический приоритет работы Кабмина
Безработный Луческу планирует уйти на пенсию
Безработный Луческу планирует уйти на пенсию
"Вiдмова - це поступ назад": Руслана призывает провести повторный отбор на Евровидение
"Вiдмова - це поступ назад": Руслана призывает провести повторный отбор на Евровидение

Прах Нестора Махно вернут в Украину

Прах Нестора Махно вернут в Украину
19:17 Сегодня Телеграф Фото: Из открытых источников

Новости Украины: Родственники Нестора Махно дали согласие на возвращение его праха в Украину.

Внучатый племянник Нестора Махно дал согласие на возвращение из Франции в Украину праха его предка. Об этом сообщил глава Гуляйпольского райгосадминистрации Александр Ищенко в интервью местному изданию "Голос Гуляйполе,", передает УНН.

"Подготовили все необходимые документы по перевозке праха Нестора Махно в Гуляйполе. Этому предшествовали сессия городского совета, а также рабочее совещание... С нашей стороны готовы все документы, есть заявление внучатого племянника Нестора Махно по возвращению на родину праха его предка", - сообщил Ищенко.

Шли во Францию, попали в Беларусь: На польской границе задержали заблудившихся мигрантов

Кроме того, по его словам, уже решен вопрос о том, где прах должен быть размещен, - в музее. Однако сейчас украинская сторона ожидает окончательный ответ от французской.

"Так французская диаспора - против возвращения праха. Поэтому этот вопрос решается на уровне международных отношений", - отметил глава РГА.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Франция, Гуляйполе, Нестор Махно, Прах Махно.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Первый день весны: красивые поздравления в прозе и открытки
02 Приметы и обряды на 1 марта – Ярилин день
03 Оригинальные поздравления с первым днем весны 2019
04 Гороскоп на сегодня, 1 марта 2019: все знаки Зодиака
05 Выходные и праздники в марте 2019: сколько будут отдыхать украинцы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
День в ООС: Ранен военнослужащий ВСУ
День в ООС: Ранен военнослужащий ВСУ
Кто получит повышенные пенсии и выплаты: что нужно знать украинцам
Повышенные пенсии и выплаты: что нужно знать украинцам
США вводят новые санкции против сторонников Мадуро
США вводят новые санкции против сторонников Мадуро
Верка Сердючка сможет представить Украину на &quot;Евровидении-2019&quot;
Верка Сердючка сможет представить Украину на "Евровидении-2019"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь