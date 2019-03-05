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Прощеное воскресенье в 2019 году: какого числа праздник

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Прощеное воскресенье в 2019 году: какого числа праздник
09:09 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: В последний день Масленицы, накануне Великого поста празднуется крайне важный для верующий праздник, именуемый "Прощеное воскресенье".

В 2019 году 10 марта будет последним днем Масленицы и одновременно Прощеным воскресеньем. 

В этот день все увеселительные мероприятия и пиршества постепенно сходят на нет и наступает время для подготовки к Великому посту. По сути вся Масленица предшествовала Прощеному воскресенью, которое является некой ключевой точкой для логического завершения. Само название говорит за себя. В Прощеное воскресенье необходимо попросить прощения за все грехи и упущения, а также важно найти в себе силы простить.

В чем суть Прощеного воскресенья?

Просить прощения перед Великим постом — это древняя церковная традиция. В Египте и Палестине монахи поодиночке уходили поститься в пустыню. Это было опасно. У монахов совсем не было уверенности в том, что они вернутся живыми. Поэтому перед уходом они просили у всех прощения.

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Прощеное Воскресенье: что нельзя делать

Этот день завершает подготовку к Великому посту. Поэтому Сырная седмица – последние дни для рыбы, масла, молока, яиц, которые будут под запретом до самого Воскресения Христова.

Православная церковь считает недопустимыми гуляния и веселье в этот день. Нельзя устраивать сжигание чучела, сопровождаемое прыжками через костер, так как это связано с языческими обычаями.

Нельзя входить в Великий пост не попросив прощения и не простив другим.

В Прощеное Воскресенье нельзя предаваться плохим мыслям, жаловаться, ругаться или ссориться.

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