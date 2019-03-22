В Киеве появился памятник Пьеро

Новости Украины: Статуя одного из легенд театра и кино "поселилась" на Андреевском спуске.

Киев может гордиться еще одной туристической изюминкой. На днях торжественно открыли памятник, в котором легендарный композитор предстал в образе Пьеро. Монумент в полный рост расположили в районе Андреевского спуска.

И хоть фигуру установили заранее, до официального открытия памятник был закрыт от любопытных глаз плотной тканью. Снять покров было решено в день рождения Александра Николаевича. К 130-летию знаменитого актера и певца памятник Пьеро публика увидела и высоко оценила старания инициаторов. Над уникальным проектом работал скульптор Борис Довгань.

Александр Вертинский стал знаменитым благодаря своему образу "черного Пьеро", в котором он выступал. Такой ход стал не только данью театральной моды 20-х годов прошлого столетия. Черно-белый грим помог певцу подчеркнуть скрытый смысл исполняемых текстов: человек, не понятый обществом, одинок и несчастен. И великому артисту это удалось.