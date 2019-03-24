Дождь и весеннее тепло: какими будут последние дни марта

Новости Украины: В воскресенье, 24 марта, на севере Украины и на Закарпатье местами ожидается небольшой дождь, днем температура в Украине прогреется до 14 градусов тепла.

В воскресенье в Украине местами возможен мокрый снег, дождь. Днем - до 11 градусов тепла, а на юге - до 14 градусов. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"По Украине на 24 марта переменная облачность. Днем на севере страны и Закарпатье местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 24 марта температура днем 6-11° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области - до 14°. По Киеву в воскресенье без существенных осадков, температура днем 7-9° тепла. По Киевской области днем местами небольшой дождь, температура днем 6-11° тепла.

Прогноз погоды на воскресенье, 24 марта, в городах Украины:

Ужгород – +11...+13

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +8...+10

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +8...+10

Ровно – +8...+10

Житомир – +8...+10

Винница – +9...+11

Одесса – +9...+11

Николаев – +9...+11

Херсон – +9...+11

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – +8...+10

Черкассы – +8...+10

Чернигов – +8...+10

Сумы – + 7... + 9

Полтава – +7...+9

Днепр – +8...+10

Запорожье – +8...+10

Донецк – +6...+8

Луганск – +6...+8

Харьков – +7...+9

Киев – +7...+9

На 25-26 марта по Украине прогнозируется переменная облачность.

В понедельник, 25 марта, ночью в Закарпатье и Прикарпатье, днем на Правобережье. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, на юге до 6° тепла; днем 25 марта 6-11°, 26 марта 4-9° тепла. В Карпатах небольшой снег, температура в течение 25 марта около 0°, 26 марта 1-6° мороза. По Киеву и области 25 марта ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, 26 марта небольшой дождь с мокрым снегом. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла; днем 25 марта 6-11°, 26 марта 4-9° тепла.

Во вторник, 26 марта, уже по Украине небольшой дождь, причем 26 марта в западных и северных областях с мокрым снегом.Ветер западный, северо-западный, 7-12 м / с, днем 26 апреля в западной части порывы 15-20 м / с.

В Украине в среду, 27 марта, местами небольшой дождь с мокрым снегом, 28 марта без существенных осадков. Температура ночью 27 марта от 3° тепла до 3° мороза, 28 марта 0-6° мороза; днем 3-9° тепла. По Киеву 26 марта без существенных осадков, лишь днем 27 марта небольшой дождь местами с мокрым снегом. Температура ночью 27 марта от 2° тепла до 3° мороза, 28 марта 1-6° мороза; днем 3-8° тепла.

Напомним, климатологи спрогнозировали, что весна в Украине будет на несколько градусов теплее обычного с похолоданием в начале апреля.

С конца марта - начала апреля возможно переменное краткосрочное снижение температуры, может доходить до заморозков. Ориентировочно с 10 по 20 апреля температура будет подниматься выше нормы, до +28°, но в случае облачности температура может быть немного ниже – до +20-22°.

В целом, по всей территории Украины в апреле показатель средней месячной температуры будет выше на 2 градуса. В зависимости от региона температура будет от +9° до + 11°.

В начале мая также будет сохраняться высокая температура, а после 20 числа ожидается похолодание с осадками, шквальными ветрами и, возможно, градом. В начале июня будет продолжаться не очень теплая погода с возможными осадками. В мае среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы и составит от +15-17° на западе и до +17-18° на остальной территории страны.