Скачать
Вторник, 26.03.2019
Поезда в Украине начнут курсировать по летнему времени
Поезда в Украине начнут курсировать по летнему времени
Четыре облгаза оштрафовали за "космические" платежки на газ
Четыре облгаза оштрафовали за "космические" платежки на газ
Спортивный юрист - о деле Мораеса
Спортивный юрист - о деле Мораеса
Стало известно, когда Меган Маркл официально выйдет из декрета
Стало известно, когда Меган Маркл официально выйдет из декрета

Именины (День Ангела) Кристины: значение имени и поздравления

Смотрите фото (6)
Именины (День Ангела) Кристины: значение имени и поздравления
08:10 Сегодня Телеграф Фото: picjumbo.com

Новости Украины: Из греческого языка – посвященная Христу. Кристина очень одаренная, умная, ласковая, добрая и, как все такие дети, очень ранимая.

Имя Кристина – это русский вариант произношения женского имени Христина. Имя Христина образовано от латинского имени Christianus, означающее "христианка". В греческом варианте имя уже звучало как Christina. Также это имя иногда произносят как Кристиана (Христиана). Парное мужское имя – Кристиан (Христиан).

Раньше словом Кристина на Руси крестьяне называли простых людей. Со временем оно ушло из русского языка. Вернувшись в качестве имени, оно стало нести на себе иностранный оттенок с долей аристократизма. Несмотря на то, что на сегодняшний день в России всё большую популярность приобретают исконно русские имена, имя Кристина не вышло из моды.

Уменьшительно-ласкательные обращения Тина и Нана также являются самостоятельными именами, а обращение Аня – краткой формой многих имён, как женских (Флориана, Юлиана, Андрона, Анисья, Анфима, Диана, Кириана, Лиана, Вивиана, Лилиана, Руфиниана, Фелициана, Анна, Сусанна, Юлиания и других), так и мужских (Ангий, Фабиан, Христиан).

Характер Кристины напоминает материнский. Она сообразительная, подвижная девочка, с прекрасно развитой памятью. Очень наблюдательна, хотя со стороны кажется, что она застенчивая. Решения принимает обдуманно. Обладательница этого имени легко налаживает контакты с незнакомыми людьми.

В личной жизни Кристина достаточно переменчива. Она испытывает потребность во взаимных чувствах. При этом очень быстро влюбляется и разочаровывается. Кристину бывает сложно понять. У неё непростой внутренний мир и бурный темперамент.

Очень счастлива в браке осенняя Кристина. Она умеет сглаживать конфликты, уступать мужу. Кристина стремится создать семейный очаг с надёжным и добрым мужчиной.

Кристина остро реагирует на критику в свой адрес, очень любит комплименты, часто бывает расчётлива и умеет вовремя воспользоваться слабостями других людей.

Поздравления

Тебе желаю в именины,

Чтоб ангел твой тебя хранил.

Чтоб каждый день и миг, Кристина,

Тебе удачу, смех дарил.

 

Была судьба чтоб благосклонной,

А на душе весна цвела.

Такой же ты красивой, модной,

Как и сейчас, всю жизнь была.

С днем ангела, Кристиночка, тебя

Поздравляет наша вся семья!

Сильно мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты.

 

А еще чтоб счастлива была,

Чтобы ладились твои дела,

Чтоб любовь была большая.

С именинами, доченька родная!

День ангела Григория: значение имени и поздравления

Кристина, ты очаровательна,

И выглядишь ты замечательно!

И в именины я желаю,

Чтоб все сбылось, о чем мечтаешь,

 

Чтоб в жизни было много счастья,

И уходили прочь ненастья,

Пускай хорошее придет,

Тебя удача в жизни ждет!

Имя твое — посвящение,

Благословенно Спасителем.

Любые даются учения,

Любые по силам открытия.

 

В день именин — пожелания

Счастья большого Кристине!

Пусть все исполняет желания

Щедрая жизнь отныне!

Кристина, сегодня у Вас именины,

Вас поздравляю с этим я сейчас!

Сбываются мечты пускай отныне,

Чтоб в этом мире было все для Вас!

 

В глазах любовь пускай всегда сверкает,

И радость пусть наступит на душе!

Янтари россыпь жизнь пускай Вам дарит,

Чтоб только счастье ждало Вас в судьбе!

Именины (День Ангела) Анастасии: значение имени и поздравления

С Днем Ангела тебя, Кристина!

Ты жизни истинам верна,

Ты именно — жизнелюбива,

И своим именем — нежна.

 

Я пожелать тебе, Кристина,

Хочу того, чем жизнь ценна:

Любви, красивой, доброй, сильной,

Той, что всегда разделена.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Праздник, Поздравления, Картинки, Март, Открытки, Поздравления в стихах, 26 марта, Праздники в марте, День Кристины 2019, Поздравления с днем Кристины, Праздник 26 марта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зима возвращается: в Украину идет резкое похолодание с дождем и мокрым снегом
02 Гороскоп на сегодня, 26 марта 2019: все знаки Зодиака
03 ПФУ отчитался о выплате пенсий и субсидий в марте
04 Порошенко подаст в суд на канал "1+1"
05 Люксембург 1:2 Украина: события матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Курс валют на 26 марта: валюта продолжает дешеветь
Курс валют на 26 марта: валюта продолжает дешеветь
День Национальной гвардии Украины: кого и от кого она защищает
День Национальной гвардии Украины: кого и от кого она защищает
Зима возвращается: в Украину идет резкое похолодание с дождем и мокрым снегом
Зима возвращается: в Украину идет похолодание со снегом
Ближайшая родительская суббота Великого поста: дата и традиции
Ближайшая родительская суббота Великого поста: дата и традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь