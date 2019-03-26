Именины (День Ангела) Кристины: значение имени и поздравления

Новости Украины: Из греческого языка – посвященная Христу. Кристина очень одаренная, умная, ласковая, добрая и, как все такие дети, очень ранимая.

Имя Кристина – это русский вариант произношения женского имени Христина. Имя Христина образовано от латинского имени Christianus, означающее "христианка". В греческом варианте имя уже звучало как Christina. Также это имя иногда произносят как Кристиана (Христиана). Парное мужское имя – Кристиан (Христиан).

Раньше словом Кристина на Руси крестьяне называли простых людей. Со временем оно ушло из русского языка. Вернувшись в качестве имени, оно стало нести на себе иностранный оттенок с долей аристократизма. Несмотря на то, что на сегодняшний день в России всё большую популярность приобретают исконно русские имена, имя Кристина не вышло из моды.

Уменьшительно-ласкательные обращения Тина и Нана также являются самостоятельными именами, а обращение Аня – краткой формой многих имён, как женских (Флориана, Юлиана, Андрона, Анисья, Анфима, Диана, Кириана, Лиана, Вивиана, Лилиана, Руфиниана, Фелициана, Анна, Сусанна, Юлиания и других), так и мужских (Ангий, Фабиан, Христиан).

Характер Кристины напоминает материнский. Она сообразительная, подвижная девочка, с прекрасно развитой памятью. Очень наблюдательна, хотя со стороны кажется, что она застенчивая. Решения принимает обдуманно. Обладательница этого имени легко налаживает контакты с незнакомыми людьми.

В личной жизни Кристина достаточно переменчива. Она испытывает потребность во взаимных чувствах. При этом очень быстро влюбляется и разочаровывается. Кристину бывает сложно понять. У неё непростой внутренний мир и бурный темперамент.

Очень счастлива в браке осенняя Кристина. Она умеет сглаживать конфликты, уступать мужу. Кристина стремится создать семейный очаг с надёжным и добрым мужчиной.

Кристина остро реагирует на критику в свой адрес, очень любит комплименты, часто бывает расчётлива и умеет вовремя воспользоваться слабостями других людей.

Поздравления

Тебе желаю в именины,

Чтоб ангел твой тебя хранил.

Чтоб каждый день и миг, Кристина,

Тебе удачу, смех дарил.

Была судьба чтоб благосклонной,

А на душе весна цвела.

Такой же ты красивой, модной,

Как и сейчас, всю жизнь была.

С днем ангела, Кристиночка, тебя

Поздравляет наша вся семья!

Сильно мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты.

А еще чтоб счастлива была,

Чтобы ладились твои дела,

Чтоб любовь была большая.

С именинами, доченька родная!

Кристина, ты очаровательна,

И выглядишь ты замечательно!

И в именины я желаю,

Чтоб все сбылось, о чем мечтаешь,

Чтоб в жизни было много счастья,

И уходили прочь ненастья,

Пускай хорошее придет,

Тебя удача в жизни ждет!

Имя твое — посвящение,

Благословенно Спасителем.

Любые даются учения,

Любые по силам открытия.

В день именин — пожелания

Счастья большого Кристине!

Пусть все исполняет желания

Щедрая жизнь отныне!

Кристина, сегодня у Вас именины,

Вас поздравляю с этим я сейчас!

Сбываются мечты пускай отныне,

Чтоб в этом мире было все для Вас!

В глазах любовь пускай всегда сверкает,

И радость пусть наступит на душе!

Янтари россыпь жизнь пускай Вам дарит,

Чтоб только счастье ждало Вас в судьбе!

С Днем Ангела тебя, Кристина!

Ты жизни истинам верна,

Ты именно — жизнелюбива,

И своим именем — нежна.

Я пожелать тебе, Кристина,

Хочу того, чем жизнь ценна:

Любви, красивой, доброй, сильной,

Той, что всегда разделена.