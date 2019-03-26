Именины (День Ангела) Кристины: значение имени и поздравления

Имя Кристина – это русский вариант произношения женского имени Христина. Имя Христина образовано от латинского имени Christianus, означающее "христианка". В греческом варианте имя уже звучало как Christina. Также это имя иногда произносят как Кристиана (Христиана). Парное мужское имя – Кристиан (Христиан).
Раньше словом Кристина на Руси крестьяне называли простых людей. Со временем оно ушло из русского языка. Вернувшись в качестве имени, оно стало нести на себе иностранный оттенок с долей аристократизма. Несмотря на то, что на сегодняшний день в России всё большую популярность приобретают исконно русские имена, имя Кристина не вышло из моды.
Уменьшительно-ласкательные обращения Тина и Нана также являются самостоятельными именами, а обращение Аня – краткой формой многих имён, как женских (Флориана, Юлиана, Андрона, Анисья, Анфима, Диана, Кириана, Лиана, Вивиана, Лилиана, Руфиниана, Фелициана, Анна, Сусанна, Юлиания и других), так и мужских (Ангий, Фабиан, Христиан).
Характер Кристины напоминает материнский. Она сообразительная, подвижная девочка, с прекрасно развитой памятью. Очень наблюдательна, хотя со стороны кажется, что она застенчивая. Решения принимает обдуманно. Обладательница этого имени легко налаживает контакты с незнакомыми людьми.
В личной жизни Кристина достаточно переменчива. Она испытывает потребность во взаимных чувствах. При этом очень быстро влюбляется и разочаровывается. Кристину бывает сложно понять. У неё непростой внутренний мир и бурный темперамент.
Очень счастлива в браке осенняя Кристина. Она умеет сглаживать конфликты, уступать мужу. Кристина стремится создать семейный очаг с надёжным и добрым мужчиной.
Кристина остро реагирует на критику в свой адрес, очень любит комплименты, часто бывает расчётлива и умеет вовремя воспользоваться слабостями других людей.
Поздравления
Тебе желаю в именины,
Чтоб ангел твой тебя хранил.
Чтоб каждый день и миг, Кристина,
Тебе удачу, смех дарил.
Была судьба чтоб благосклонной,
А на душе весна цвела.
Такой же ты красивой, модной,
Как и сейчас, всю жизнь была.
С днем ангела, Кристиночка, тебя
Поздравляет наша вся семья!
Сильно мы желаем, чтобы ты
В жизни все исполнила мечты.
А еще чтоб счастлива была,
Чтобы ладились твои дела,
Чтоб любовь была большая.
С именинами, доченька родная!
Кристина, ты очаровательна,
И выглядишь ты замечательно!
И в именины я желаю,
Чтоб все сбылось, о чем мечтаешь,
Чтоб в жизни было много счастья,
И уходили прочь ненастья,
Пускай хорошее придет,
Тебя удача в жизни ждет!
Имя твое — посвящение,
Благословенно Спасителем.
Любые даются учения,
Любые по силам открытия.
В день именин — пожелания
Счастья большого Кристине!
Пусть все исполняет желания
Щедрая жизнь отныне!
Кристина, сегодня у Вас именины,
Вас поздравляю с этим я сейчас!
Сбываются мечты пускай отныне,
Чтоб в этом мире было все для Вас!
В глазах любовь пускай всегда сверкает,
И радость пусть наступит на душе!
Янтари россыпь жизнь пускай Вам дарит,
Чтоб только счастье ждало Вас в судьбе!
С Днем Ангела тебя, Кристина!
Ты жизни истинам верна,
Ты именно — жизнелюбива,
И своим именем — нежна.
Я пожелать тебе, Кристина,
Хочу того, чем жизнь ценна:
Любви, красивой, доброй, сильной,
Той, что всегда разделена.