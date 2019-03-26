"Гандзюк: системное убийство": фильм-расследование выходит на телеэкраны

Новости Украины: Фильм-расследование "Гандзюк: системное убийство" на этой неделе покажут в вечернем эфире нескольких телеканалов.

На этой неделе на нескольких телеканалах покажут документальный фильм “Гандзюк: Системное убийство”.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Маси Найем.

“Последние восемь месяцев спрашиваем себя, кто заказал убийство Кати Гандзюк. Журналисты-расследователи со Следствие.инфо анализировали и сопоставляли факты, которые сами заполучили, чтобы ответить на этот вопрос”, - говорится в сообщении.

Найем отмечает, что фильм покажут:

- 26 марта, 21:00 – 24 канал,

- 27 марта, 21:15 – Пеший:UA,

- 28 марта, 23:15 – Hromadske.UA,

- 29 марта, 18:00 – Hromadske.UA.

“Пока нас всех разъединяла политика - они научились вывозить нас на тот свет, как металл вывозили из Донбасса. Время собирать камни. Поэтому обязательно посмотрите фильм, чтобы понимать, что происходит в стране. Это реальность. Не художественная выдумка”, - добавил он.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда собственного дома в Херсоне. Женщина перенесла несколько операций и 4 ноября 2018 года умерла.

11 февраля генеральный прокурор Юрий Луценко проинформировал, что председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявлено подозрение в организации убийства активистки херсонской Гандзюк.

В ночь на 15 февраля суд избрал Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 2 млн 497 тысяч 300 гривен. Залог за него внес адвокат.