Приметы и обряды на 27 марта – Федоров день

Новости Украины: 27 марта церковь отмечает Федоров день. В этот день особо почитается Федоровская икона Божьей матери.

В этот день линяют домашние животные, а потому, их выводят во двор, чтобы почистить. Вообще, 27 марта получило название дня Федора-скотника, что неудивительно, если учесть, что в это время почитали домашних животных, в особенности коров и лошадей, являющихся своеобразными помощниками для крестьян.

С иконой Федоровской Божьей матери связано очень много историй, которые доказывают, что икона творит чудеса, исцеляет людей. Говорят, если перед нею помолиться в особый день, а именно 27 марта, то Божья матерь выполнит любую просьбу, озвученную в молитве.

Обычно Федоровской иконе Божьей матери молятся о том, чтобы она даровала здоровье новорожденному ребенку, сделала роды быстрыми и легкими, наделила человека и его семью крепким здоровьем, успехом в жизни и семейным счастьем.

Народные приметы

По примете на 27 марта нельзя смотреть в зеркало до захода солнца - несчастье накличешь. Поэтому, зеркала часто завешивали тканью

Светит солнце - нужно обязательно поменять подстилки лошадям и коровам, поскольку вскоре холода наступят

Снег быстро тает, а на улице заметен туман - лето будет ненастным

Нельзя точить ножи, охотиться и колоть дрова в этот день - накличешь несчастье

Прогремел гром на Федора-скотника - лето будет урожайным и теплым

Если загонять свиней во двор и звать их через окно, они не будут ходить в огород и портить посевы

Свиньи должны 27 марта находиться во дворе, пока чистится их хлев, поскольку, согласно примете, если их загнать в свинарник, то они поедят поросят при первом же опоросе

Если морозный день выдался - примета того, что холода еще неделю простоят

Если на 27 марта, уровень воды остался в реке прежним - примета того, что лето будет засушливое и жаркое

Громко квохчут куры - будет ссора в семье Корова хуже доится - погода вскоре испортится

Лошадь споткнулась - пути не будет, поэтому, дальнюю дорогу лучше отложить

Корова отказывается пить воду - скорее всего, пойдет дождь. Об этом также свидетельствует повышенный аппетит скотины

Пожилым людям не нужно смотреться в зеркало даже после заката - это приведет к скорой смерти