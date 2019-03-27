Скачать
Среда, 27.03.2019
Порошенко пояснил иск против "1+1": Речь идет о собственниках и олигархах
Порошенко пояснил иск против "1+1": Речь идет о собственниках и олигархах
Стало известно количество украинских избирателей за границей
Стало известно количество избирателей за границей
Роналду прибыл в Барселону
Роналду прибыл в Барселону
Кейт Миддлтон ответила на вопрос о четвертом ребенке
Кейт Миддлтон ответила на вопрос о четвертом ребенке

Приметы и обряды на 27 марта – Федоров день

Смотрите фото (3)
Приметы и обряды на 27 марта – Федоров день
07:33 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: 27 марта церковь отмечает Федоров день. В этот день особо почитается Федоровская икона Божьей матери.

В этот день линяют домашние животные, а потому, их выводят во двор, чтобы почистить. Вообще, 27 марта получило название дня Федора-скотника, что неудивительно, если учесть, что в это время почитали домашних животных, в особенности коров и лошадей, являющихся своеобразными помощниками для крестьян.

С иконой Федоровской Божьей матери связано очень много историй, которые доказывают, что икона творит чудеса, исцеляет людей. Говорят, если перед нею помолиться в особый день, а именно 27 марта, то Божья матерь выполнит любую просьбу, озвученную в молитве.

Обычно Федоровской иконе Божьей матери молятся о том, чтобы она даровала здоровье новорожденному ребенку, сделала роды быстрыми и легкими, наделила человека и его семью крепким здоровьем, успехом в жизни и семейным счастьем.

Народные приметы

По примете на 27 марта нельзя смотреть в зеркало до захода солнца - несчастье накличешь. Поэтому, зеркала часто завешивали тканью

Светит солнце - нужно обязательно поменять подстилки лошадям и коровам, поскольку вскоре холода наступят

Снег быстро тает, а на улице заметен туман - лето будет ненастным

Нельзя точить ножи, охотиться и колоть дрова в этот день - накличешь несчастье

Прогремел гром на Федора-скотника - лето будет урожайным и теплым

Если загонять свиней во двор и звать их через окно, они не будут ходить в огород и портить посевы

Свиньи должны 27 марта находиться во дворе, пока чистится их хлев, поскольку, согласно примете, если их загнать в свинарник, то они поедят поросят при первом же опоросе

Если морозный день выдался - примета того, что холода еще неделю простоят

Если на 27 марта, уровень воды остался в реке прежним - примета того, что лето будет засушливое и жаркое

Знаменательные события в истории: 27 марта 2019 года

Громко квохчут куры - будет ссора в семье Корова хуже доится - погода вскоре испортится

Лошадь споткнулась - пути не будет, поэтому, дальнюю дорогу лучше отложить

Корова отказывается пить воду - скорее всего, пойдет дождь. Об этом также свидетельствует повышенный аппетит скотины

Пожилым людям не нужно смотреться в зеркало даже после заката - это приведет к скорой смерти

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Праздник, Весна, Народные приметы, 27 марта, Праздники в марте, Праздник 27 марта, Федоров день.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 27 марта – Федоров день
02 В Украину ворвется сильный ветер и мокрый снег: синоптики дали "холодный" прогноз погоды
03 Анастасия Петрик поделилась яркими снимками с сестрой
04 Гороскоп на сегодня, 27 марта 2019: все знаки Зодиака
05 Выборы 2019: спецучасткам разрешили самостоятельно напечатать бюллетени
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В украинском порту обнаружили российские ракеты
В украинском порту обнаружили российские ракеты
В Украине разгулялась непогода: какие области засыпало снегом (Фото, видео)
В Украине разгулялась непогода: какие области засыпало снегом
На восстановление Донбасса увеличили финансирование
На восстановление Донбасса увеличили финансирование
Эмили Ратаковски в образе блондинки показала аппетитные формы
Эмили Ратаковски в образе блондинки показала аппетитные формы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь