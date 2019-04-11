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Что можно есть в Великий пост 2019

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Что можно есть в Великий пост 2019
15:14 Сегодня Телеграф Фото: picjumbo.com

Новости Украины: Пост перед Пасхой является одним из самых строгих и самый продолжительный. Закончится он в день Пасхи.

Во время Великого поста рекомендуется воздержаться от употребления пищи животного происхождения и алкогольных напитков. Особенно по понедельникам и средам. В рамках поста также нужно забыть о курении, компьютерных играх, просмотре пустых или агрессивных кинолент.

Великий пост продлится 48 дней и будет состоять из 4 частей, а именно:

Четыредесятницы (40 суток),

Лазаревой субботы (1 день),

Входа Господня в Иерусалим (1 день)

Страстной недели (6 суток).

Третья неделя:

25 марта – сухоядение (хлеб, сырые овощи, фрукты, сухофрукты, мед, орехи).

26 марта – вареная растительная пища без масла.

27 марта – сухоядение (хлеб, сырые овощи, фрукты, сухофрукты, мед, орехи).

28 марта – вареная растительная пища без масла.

29 марта – сухоядение (хлеб, сырые овощи, фрукты, сухофрукты, мед, орехи).

30 марта – вареная пища с добавлением растительного масла, вино.

31 марта – вареная пища с добавлением растительного масла, вино.

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Так 7 апреля в день Благовещение Пресвятой Богородицы, разрешена рыба и вино, а 20 апреля в Лазареву субботу еще и икру. В вербное воскресенье, 21 апреля, также позволена рыба. Накануне Пасхи, 26 апреля, в Страстную пятницу принято вообще ничего не есть. Для поддержания сил разрешается небольшое количество хлебы и воды.

Советы о том, что можно, что нельзя и когда есть во время Великого поста касаются в первую очередь служителей церкви и особо ревностных прихожан. Детям, студентам, беременным, людям с проблемами со здоровьем и другим категориям позволено есть то, что необходимо для поддержания их здоровья.

Сами священнослужители подчеркивают, что суть поста – в духовном очищении, молитвах и раскаянье, в не "диете". Настоятельно рекомендуется перед началом Великого паста посетить врача и поговорить с духовным наставником.

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