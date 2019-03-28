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Приметы и обряды на 28 марта – День Никандра

Приметы и обряды на 28 марта – День Никандра
07:36 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: День этот назывался лесным ухоженьем, потому что с особым уважением надо было отзываться о лесе, который был кормильцем и поильцем крестьян.

В народе 28 марта называли не иначе, как "лесное ухоженье". Он посвящался лесу. Так, крестьяне, окончив работы, отправлялись в лес, чтобы поклониться местным духам. Нужно сказать, что русский человек с давних времен относился к лесу по-особому, ведь именно он давал человеку ту же домашнюю утварь или инвентарь – все производилось из дерева. Кроме того, лес часто выполнял защитную функцию, поскольку пройти через дремучую чащу очень сложно.

В этот день знахари собирали травы и целебные растения, заговаривали их, готовили различные снадобья. Полагалось именно 28 марта снимать порчу, лечить болезни головы. Также это было отличное время для изготовления амулетов.

Традиции

День этот назывался лесным ухоженьем, потому что с особым уважением надо было отзываться о лесе, который был кормильцем и поильцем крестьян, давал грибы, ягоды, дичь и мясо, целебные травы и полезные коренья. Чтобы не заблудиться в лесу, произносили особый заговор: "Встану я, раб Божий (имя), благословясь, пойду, перекрестясь, из избы в двери, из ворот в ворота, а из ворот в чистое поле, поклонюсь на все на четыре стороны и пойду в густой темный лес. Приду в середину густого леса и найду тут старца старого, как лунь седого, поклонюсь ему низехонько и скажу:

 

"Гой еси, старец, как лунь седой! Скажи ты мне всю правду-истину, где живет царь Змиулан?" — "Пойди ты в правую сторону к царю Змиулану: что не дуб стоит, Змиулан сидит; что не ветер шумит, Змиулан говорит". Гой еси, царь Змиулан! Прикажи ты своим верным слугам меня, рабу Божью (имя), из сего леса темного вывести и направить на путь на дорогу. Будьте, мои слова, крепки и лепки, отныне довеку. Замок в роте, а ключ в воду".

Народные приметы

Если на Никандра весенних вод мало, и они текут неспешно, то год будет неблагоприятным

В пасмурный день Никандра солнце появится из-за туч только на закате – жди несчастья

Воробьи чирикают – ясная погода наступит

Чтобы вой волков спать не мешал, нужно подушку перевернуть Прилетели чайки – жди ледохода и теплой погоды

Чайки в воде купаются – будет дождь

Знаменательные события в истории: 28 марта 2019 года

Громко чирикают воробьи – примета того, что будет ясная погода

Яркий закат – скорее всего, следующие дни будут очень дождливыми

Если по примете 28 марта, голова чешется – жди мелких неприятностей

Вешние воды текут медленно – будет неурожай

В этот день нельзя голову мыть – иначе примета станет признаком того, что разлука с родственниками предстоит

Увидеть ночью 28 марта ангела во сне – хороший знак и признак долголетия

Нужно до самого заката носить булавку на одежде, чтобы она не была видна окружающим – это поможет избежать сглаза. Аналогичную роль играют два перстня – ими можно заменить булавку.

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