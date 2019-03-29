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Что делать, если нет приглашения на выборы

Что делать, если нет приглашения на выборы
10:32 Сегодня Телеграф 112.ua

Новости Украины: В случае, когда избиратель не получил в обусловленное законом время приглашение на выборы президента, необходимо проверить, есть ли его имя в списках.

Распечатанное приглашение должны прислать до 25 марта. Его направляют на адрес регистрации, если до этого не были внесены какие-либо изменения в данные списков. Если же письмо не пришло, это не означает, что вы не имеете права голосовать.

Один из вариантов проверить наличие своих данных в списках избирателей - воспользоваться он-лайн сервисом Государственного реестра избирателей. В отдельном разделе "Перевірка включення" заполнить поля персональными данными, ввести код, который придет на указанный имейл (код действителен в течении 15 минут), после чего система выдаст результат. Весь процесс займет примерно пять минут.

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Второй способ - обратиться на избирательный участок по месту прописки. В комиссии обязаны предоставить данные о вашем включении в число избирателей и можете ли отдать свой голос в день выборов за одного из кандидатов. Распечатанные списки есть на каждом участке, их обязаны предъявлять по первому вашему требованию.

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Выборы, Участок, Проверка, Комиссия, Приглашение, Избиратель, Реестр, Списки.
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