В Украину пришло потепление: солнечно и сухо, днем до +14°

Новости Украины: В Украину пришло потепление вследствие перемещения теплого воздуха с Европы, дневная температура местами поднимется до +14°.

В Украине в субботу, 30 марта, вследствие перемещения теплого воздуха с Центральной Европы ожидается дальнейшее повышение температуры, в поле повышенного атмосферного давления будет преобладать сухая погода, сообщает Укргидрометцентр.

Осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в западных, северных регионах и Винницкой области 2-7° тепла, днем 10-15° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла. В Киеве 30 марта без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 30 марта самая высокая температура днем была 20,2° в 1968 году, самая низкая ночью -12,4° в 1942 году.

В Украине в день выборов 31 марта без осадков. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 12-17°. В Киеве 31 марта без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 14-16°.

В понедельник, 1 апреля, в Украине небольшой дождь. Без осадков. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6 ° тепла, днем 31 марта 12-17 °, 1 апреля 8-13 °, на юге страны местами 15-17 °.

"2-3 апреля в Украине без осадков, лишь днем в восточных и Днепропетровской областях, 3 апреля и на крайнем западе страны небольшой дождь. Температура ночью от 3 ° мороза до 3 ° тепла, днем 6-12 ° тепла. К концу недели без существенных осадков. Температура ночью от 2 ° мороза до 4 ° тепла, днем 6-13 ° тепла, на Закарпатье, 6-8 апреля и в южных областях ночью 1-7 ° тепла, днем 10-16 ° ", - сообщили в Укргидрометцентре.

Прогноз погоды на субботу, 30 марта, в городах Украины:

Ужгород – +13...+15

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +13...+15

Ровно – +13...+15

Житомир – +12...+14

Винница – +12...+14

Одесса – +11...+13

Николаев – +12...+14

Херсон – +12...+14

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +11...+13

Сумы – + 10... + 12

Полтава – +10...+12

Днепр – +11...+13

Запорожье – +11...+13

Донецк – +11...+13

Луганск – +10...+12

Харьков – +10...+12

Киев – +12...+14

Синоптики добавили, что в Киевской области 1 апреля небольшая облачность. Без осадков. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м / с. Температура ночью 1-6 ° тепла, днем 31 марта 12-17 ° 1 апреля 8-13 °. 2-3 апреля без существенных осадков. Температура ночью от 3 ° мороза до 2 ° тепла, днем 6-11 ° тепла.

Напомним, климатологи спрогнозировали, что весна в Украине будет на несколько градусов теплее обычного с похолоданием в начале апреля.

С конца марта - начала апреля возможно переменное краткосрочное снижение температуры, может доходить до заморозков. Ориентировочно с 10 по 20 апреля температура будет подниматься выше нормы, до +28°, но в случае облачности температура может быть немного ниже – до +20-22°.

В целом, по всей территории Украины в апреле показатель средней месячной температуры будет выше на 2 градуса. В зависимости от региона температура будет от +9° до + 11°.

В начале мая также будет сохраняться высокая температура, а после 20 числа ожидается похолодание с осадками, шквальными ветрами и, возможно, градом. В начале июня будет продолжаться не очень теплая погода с возможными осадками.