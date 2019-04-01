Выборы президента: в полиции завели 39 уголовных дел

Новости Украины: Информацию о нарушениях озвучил советник главы МВД Зорян Шкиряк.

Советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что во время проведения первого тура выборов поступило 2199 жалоб о нарушениях.

"Полиция начала 39 уголовных производств", - заявил Шкиряк.

Напомним, что 31 марта в Украине прошел первый тур выборов президента. Украинцы выбирали нового главу государства среди 39 кандидатов.

Глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что больше всего заявлений о нарушении избирательных прав поступило из Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Харьковской областей и Киева.

В полицию в течение дня поступило 18 сообщений о заминировании участков, в том числе 11 в Днепропетровской области. По данным полиции, все звонки были сделаны с территории России.

Также полиция зафиксировала случай, когда гражданин пытался съесть бюллетень.