Приметы и обряды на 1 апреля – День Дарьи, День Домового

Новости Украины: Наши предки считали 1 апреля Днем пробуждения домового - хранителя домашнего очага.

Не подумайте плохого, сама-то Дарья чистюлей слыла, помогая деревенским хозяйкам холсты отбеливать. А полубницами называли на Руси особым образом устроенные проруби, которые не только для ловли рыбы и стирки белья служили, к ним еще на водопой скотину гоняли. Представляете, что вокруг твориться могло, когда все вместе собирались! Зимой еще ничего, снежком припорошит, морозцем скует, и опять чисто и свежо вокруг. А к апрелю все, что зимой похоронено было, оттаивало и лезло в глаза.

Да и в самих прорубях вода застаивалась, становилась неприятной, желтой. "На Дарью проруби мутятся" - говорили в народе, стараясь "обогатить" их края жердями и досками для того, чтобы грязь не растаскивать и не провалиться ненароком под воду - лед-то в апреле хлипким был. Его уже и солнышком успевало изрядно подточить, и ручьями размыть. А по тому, насколько быстро и дружно таял снег на 1 апреля, примечали:

"Если вешняя вода на Дарью идет с шумом - травы хорошие бывают, а когда тихо - быть им жухлыми и низкорослыми".

А еще, говорят, на Дарью начинали домовые просыпаться, поэтому все старались в этот день обмануть друг друга, заморочив заодно голову и своему запечному "хозяину". Поговорка "Первое апреля - никому не верю" сохранилась с того самого времени. Зато ушел в прошлое обычай ранешенько, "по заморозкам" раскладывать на последнем снегу вытканное за зиму суровое полотно для отбеливания и "большей мягкости". Холсты эти раньше называли кроснами, и служили они после такой морозно-снежной закалки гораздо дольше обычных. Поэтому поговорка "Стели кросна по замерзам" была для деревенских хозяек своеобразным руководством к действию.

Впрочем, и сейчас при желании можно проверить эффективность одной такой старинной рекомендации: "От любых пятен белье отстираешь, если замочишь его точно при восходе весеннего солнца и расстелишь на чистом снежке".

Считалось, что в этот день от зимней спячки пробуждается домовой и начинает безобразничать. Также в народе 1 апреля называли днем Дарьи Грязной, Дарьи Попловихи, пролубницей, грязнопрудом. Дарью прозвали грязной по той причине, что активное таяние снега в это время вызывает размытие дорог, дворов, полей вешними водами. Они скапливались у прорубей и берегов рек. Славяне достаточно грубо, но точно выражались по этому поводу1 апреля: "Дарья все обгадила". Также считалось, что Дарья Грязная марала в грязь только плохих людей, у которых были злые мысли.

Кроме того, день 1 апреля в народе известен тем, что знахари использовали весеннюю воду для лечения заболеваний и снятия порчи. Именно в апреле природа по-настоящему оживала: начинала цвести верба, мать-и-мачеха, цвел орешник, начиналось сокодвижение и т.д. Воды у прорубей 1 апреля таяли, берега обламывались, реки и озера становились желтыми и грязными. По Дарье обычно предсказывали погоду в октябре месяце и выбеливали холсты, чтобы они в течение года не пачкались. Расстилали ткань на снег так, чтобы ее освещали лучи солнца – это помогало сделать ее чище и мягче.

В древности говорили, что 1 апреля просыпается домовой. Для того чтобы задобрить духа и поднять ему настроение, люди готовили всяческие угощения – молоко, кашу, вино. Кроме того, старались 1 апреля не ругаться, а, напротив, забавляться шутками и прибаутками. Кстати, интересно, что многие видят в этом корни современного праздника 1 апреля – Дня смеха, поскольку о домовом сегодня не вспоминают, а вот, шутить продолжают из года в год. Девушки старались подшутить над большим количеством народа, поскольку считалось, что тогда им женихи врать не будут.

Народные приметы

Теплый и ясный день – сухое и ветреное лето

Дождь на Дарью – примета того, что летом засухи не будет Залежалый снег – гнилое лето, урожай будет плохим

Талые воды журчат 1 апреля – будет хороший укос травы Верба зацвела 1 апреля – ульи пора открывать

Ранняя весна – половодья жди

На дорогах вытаивает навоз – примета того, что будет хороший урожай

Верба цветет 1 апреля – пора пчел выставлять

Ночью звезд не видно – погода в ближайшее время будет теплой.

Какая погода на 1 апреля – таким и октябрь будет.