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День программиста 13 сентября может стать официальным праздником

День программиста 13 сентября может стать официальным праздником
14:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины: Украинцы предлагают правительству официально установить дату 13 сентября Днем программиста.

На сайте Президента Украины зарегистрирована петиция с предложением установить 13 сентября новый профессиональный праздников - День программиста.

С текстом петиции можно ознакомиться на странице официального представительства Президента Украины.

"Сегодня без компьютера ничего не возможно сделать, банковские переводы, хирургические операции, электронные очереди, электронные билеты, голосование в советах, местные и государственные сайты, неужели мы не заслуживаем профессиональный праздник?", - пояснил свою позицию автор.

Выбранную дату для учреждения нового профессионального праздника автор петиции объясняет тем, что 13 сентября - это 256-й день года, а число 256 имеет определенное значение в работе программиста.

"Число 256 (28) выбрано потому, что это количество различных значений, которые можно выразить с помощью восьмиразрядного байта. Также это максимальная целая степень числа 2, которая не превышает количества дней в году (365 или 366)", - отмечается в петиции.

С 29 марта, когда была зарегистрирована петиция, инициатива набрала пока только 46 голосов из 25 тыс. необходимых.

Напомним, в 2017 году Верховной Раде уже предлагали ввести празднование Дня программиста в 256-й день года: 13 сентября и 12 сентября в високосный год, но правительство не поддержало эту инициативу.

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Праздник, Программист, Президент Украины, Петиция, День программиста.
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