Прогноз погоды на 6 апреля: солнечно, местами до +20°

На выходных, 5 и 6 апреля, погода в Украине изменится, существенно потеплеет. синоптики ожидают от 14 до 18 градусов тепла по всей территории Украины. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В субботу, 6 апреля, малооблачная и сухая погода сохранится на всей территории страны. На юге ожидается потепление до 18 градусов выше нуля, в западных областях также будет до 18 градусов, на остальной территории будет на 2-4 градуса прохладнее. 6 апреля на юге и востоке страны местами 1-2 ° мороза; днем 11-16 ° тепла, в южной части, Днепропетровщине и Закарпатье 17-20°.
Прогноз погоды на субботу, 6 апреля, в городах Украины:
- Ужгород – солнечно, ночью +6...+8, днем +17...+19
- Львов – ясно, ночью +2...+4, днем +14...+16
- Ивано-Франковск – ясно, ночью +2...+4, днем +14...+16
- Тернополь – солнечно, ночью +2...+4, днем +14...+16
- Черновцы – ясно, ночью +2...+4, днем +13...+15
- Хмельницкий – без осадков, ночью +2...+4, днем +14...+16
- Луцк – солнечно, ночью +2...+4, днем +14...+16
- Ровно – ясно, ночью +2...+4, днем +13...+15
- Житомир – солнечно, ночью +2...+4, днем +14...+16
- Винница – ясно, ночью +2...+4, днем +14...+16
- Одесса – без осадков, ночью 0...+2, днем +15...+17
- Николаев – ясно, ночью 0...+2, днем +15...+17
- Херсон – солнечно, ночью 0...+2, днем +15...+17
- Симферополь – ясно, ночью +2...+4, днем +15...+17
- Кропивницкий – без осадков, ночью +2...+4, днем +13...+15
- Черкассы – ясно, ночью +2...+4, днем +13...+15
- Чернигов – солнечно, ночью +2...+4, днем +12...+14
- Сумы – без осадков, ночью 0...+2, днем +11...+13
- Полтава – ясно, ночью +2...+4, днем +13...+15
- Днепр – солнечно, ночью +2...+4, днем +13...+15
- Запорожье – без осадков, ночью 0...+2, днем +15...+17
- Донецк – ясно, ночью 0...+2, днем +12...+14
- Луганск – солнечно, ночью 0...+2, днем +12...+14
- Харьков – без осадков, ночью 0...+2, днем +12...+14
- Киев – ясно, ночью +2...+4, днем +13...+15
В воскресенье, 7 апреля, погода в Украине начнет меняться. Несмотря на то, что высокая температура воздуха сохранится, на Правобережье и на западе Украины начнутся дожди. Утром и днем 7 апреля в западных, Житомирской, Винницкой областях местами небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5 ° тепла.
Прогноз погоды на воскресенье, 7 апреля в городах Украины:
- Ужгород – дождь, ночью +6...+8, днем +17...+19
- Львов – дождь, ночью +2...+4, днем +14...+16
- Ивано-Франковск – дождь, ночью +2...+4, днем +14...+16
- Тернополь – дождь, ночью +2...+4, днем +14...+16
- Черновцы – дождь, ночью +2...+4, днем +13...+15
- Хмельницкий – дождь, ночью +2...+4, днем +14...+16
- Луцк – дождь, ночью +2...+4, днем +14...+16
- Ровно – дождь, ночью +2...+4, днем +13...+15
- Житомир – дождь, ночью +2...+4, днем +14...+16
- Винница – дождь, ночью +2...+4, днем +14...+16
- Одесса – без осадков, ночью 0...+2, днем +15...+17
- Николаев – ясно, ночью 0...+2, днем +15...+17
- Херсон – солнечно, ночью 0...+2, днем +15...+17
- Симферополь – ясно, ночью +2...+4, днем +15...+17
- Кропивницкий – без осадков, ночью +2...+4, днем +13...+15
- Черкассы – ясно, ночью +2...+4, днем +13...+15
- Чернигов – солнечно, ночью +2...+4, днем +12...+14
- Сумы – без осадков, ночью 0...+2, днем +11...+13
- Полтава – ясно, ночью +2...+4, днем +13...+15
- Днепр – солнечно, ночью +2...+4, днем +13...+15
- Запорожье – без осадков, ночью 0...+2, днем +15...+17
- Донецк – ясно, ночью 0...+2, днем +12...+14
- Луганск – солнечно, ночью 0...+2, днем +12...+14
- Харьков – без осадков, ночью 0...+2, днем +12...+14
- Киев – ясно, ночью +2...+4, днем +13...+15
Ранее сообщалось, что народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что погода на Пасху в Украине будет теплой, однако возможен дождь. На Вербную неделю в Украину похолодает, будет очень ветрено. А перед Пасхой будет резкое потепление, температура поднимется до +22...+24 и будет держаться до конца месяца.
В апреле 2019 года в Украине будут дополнительные выходные в честь праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 28 число. В общем во втором месяце весны украинцы будут отдыхать 10 дней. Так, согласно рекомендациям Кабмина, в Украине будет четыре выходных подряд в апреле - с 27 по 30 число, один день, 30-е (вторник), придется отработать в субботу, 11 мая.