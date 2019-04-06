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Прогноз погоды на 6 апреля: солнечно, местами до +20°

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Прогноз погоды на 6 апреля: солнечно, местами до +20°
09:10 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В Украине в субботу, 6 апреля, погода порадует украинцев солнцем, дневная температура прогреется местами до +20°.

На выходных, 5 и 6 апреля, погода в Украине изменится, существенно потеплеет. синоптики ожидают от 14 до 18 градусов тепла по всей территории Украины. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 6 апреля, малооблачная и сухая погода сохранится на всей территории страны. На юге ожидается потепление до 18 градусов выше нуля, в западных областях также будет до 18 градусов, на остальной территории будет на 2-4 градуса прохладнее. 6 апреля на юге и востоке страны местами 1-2 ° мороза; днем 11-16 ° тепла, в южной части, Днепропетровщине и Закарпатье 17-20°.

Прогноз погоды на субботу, 6 апреля, в городах Украины:

  • Ужгород – солнечно, ночью +6...+8, днем +17...+19
  • Львов – ясно, ночью +2...+4, днем +14...+16
  • Ивано-Франковск – ясно, ночью +2...+4, днем +14...+16
  • Тернополь – солнечно, ночью +2...+4, днем +14...+16
  • Черновцы – ясно, ночью +2...+4, днем +13...+15
  • Хмельницкий – без осадков, ночью +2...+4, днем +14...+16
  • Луцк – солнечно, ночью +2...+4, днем +14...+16
  • Ровно – ясно, ночью +2...+4, днем +13...+15
  • Житомир – солнечно, ночью +2...+4, днем +14...+16
  • Винница – ясно, ночью +2...+4, днем +14...+16
  • Одесса – без осадков, ночью 0...+2, днем +15...+17
  • Николаев – ясно, ночью 0...+2, днем +15...+17
  • Херсон – солнечно, ночью 0...+2, днем +15...+17
  • Симферополь – ясно, ночью +2...+4, днем +15...+17
  • Кропивницкий – без осадков, ночью +2...+4, днем +13...+15
  • Черкассы – ясно, ночью +2...+4, днем +13...+15
  • Чернигов – солнечно, ночью +2...+4, днем +12...+14
  • Сумы – без осадков, ночью 0...+2, днем +11...+13
  • Полтава – ясно, ночью +2...+4, днем +13...+15
  • Днепр – солнечно, ночью +2...+4, днем +13...+15
  • Запорожье – без осадков, ночью 0...+2, днем +15...+17
  • Донецк – ясно, ночью 0...+2, днем +12...+14
  • Луганск – солнечно, ночью 0...+2, днем +12...+14
  • Харьков – без осадков, ночью 0...+2, днем +12...+14
  • Киев – ясно, ночью +2...+4, днем +13...+15

В воскресенье, 7 апреля, погода в Украине начнет меняться. Несмотря на то, что высокая температура воздуха сохранится, на Правобережье и на западе Украины начнутся дожди.  Утром и днем 7 апреля в западных, Житомирской, Винницкой областях местами небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5 ° тепла.

 

Прогноз погоды на воскресенье, 7 апреля в городах Украины:

  • Ужгород – дождь, ночью +6...+8, днем +17...+19
  • Львов – дождь, ночью +2...+4, днем +14...+16
  • Ивано-Франковск – дождь, ночью +2...+4, днем +14...+16
  • Тернополь – дождь, ночью +2...+4, днем +14...+16
  • Черновцы – дождь, ночью +2...+4, днем +13...+15
  • Хмельницкий – дождь, ночью +2...+4, днем +14...+16
  • Луцк – дождь, ночью +2...+4, днем +14...+16
  • Ровно – дождь, ночью +2...+4, днем +13...+15
  • Житомир – дождь, ночью +2...+4, днем +14...+16
  • Винница – дождь, ночью +2...+4, днем +14...+16
  • Одесса – без осадков, ночью 0...+2, днем +15...+17
  • Николаев – ясно, ночью 0...+2, днем +15...+17
  • Херсон – солнечно, ночью 0...+2, днем +15...+17
  • Симферополь – ясно, ночью +2...+4, днем +15...+17
  • Кропивницкий – без осадков, ночью +2...+4, днем +13...+15
  • Черкассы – ясно, ночью +2...+4, днем +13...+15
  • Чернигов – солнечно, ночью +2...+4, днем +12...+14
  • Сумы – без осадков, ночью 0...+2, днем +11...+13
  • Полтава – ясно, ночью +2...+4, днем +13...+15
  • Днепр – солнечно, ночью +2...+4, днем +13...+15
  • Запорожье – без осадков, ночью 0...+2, днем +15...+17
  • Донецк – ясно, ночью 0...+2, днем +12...+14
  • Луганск – солнечно, ночью 0...+2, днем +12...+14
  • Харьков – без осадков, ночью 0...+2, днем +12...+14
  • Киев – ясно, ночью +2...+4, днем +13...+15

Ранее сообщалось, что народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что погода на Пасху в Украине будет теплой, однако возможен дождь. На Вербную неделю в Украину похолодает, будет очень ветрено. А перед Пасхой будет резкое потепление, температура поднимется до +22...+24 и будет держаться до конца месяца.

В апреле 2019 года в Украине будут дополнительные выходные в честь праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 28 число. В общем во втором месяце весны украинцы будут отдыхать 10 дней. Так, согласно рекомендациям Кабмина, в Украине будет четыре выходных подряд в апреле - с 27 по 30 число, один день, 30-е (вторник), придется отработать в субботу, 11 мая.

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Прогноз погоды в Украине, Солнечно, Дневная температура, Погода в Украине 6 апреля, Погода в Украине 7 апреля.
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