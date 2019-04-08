"Этанол 96" временно запретили в Украине (Фото)

Новости Украины: Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила одну серию препарата "Этанол 96".

Речь идет об "Этанол 96", раствор для внешнего применения 96 % по 100 мл во флаконах серии 051016. Производителем лекарства является ЧП "Килафф", Украина.

Временно запрет установили из-за срочного сообщения от Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в Ровненской области. Препарат применяют для дезинфекции кожи рук.

Также, как было известно ранее, под постоянный запрет попал "Танган 40", порошок (субстанция) в пакетах двойных полиэтиленовых для производства стерильных лекарственных форм серии 20180403. Препарат изготавливают в Китае. Порошок применяют для производства стерильных лекарственных форм.