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Печальная статистика: в Украине 50% молодежи работают не по специальности

Печальная статистика: в Украине 50% молодежи работают не по специальности
15:00 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Согласно опросу, в Украине около 50% молодежи после получения образования не работают по специальности, а треть вообще намерено сменить профессию.

Заместитель министра молодежи и спорта Николай Даневич рассказал, что по подсчетам около 50% украинцев молодого возраста работают не по специальности и почти треть планирует сменить профессию.

Даневич выразил мнение, что в Украине необходимо проводить качественную профориентационную работу среди молодежи еще со школьной скамьи, а также наладить консолидированные усилия центральных органов исполнительной власти. 

Данные социологического исследования "Молодежь Украины-2019" свидетельствуют о том, что в Украине около 50% молодежи работают не по своей специальности и почти треть хотят сменить профессию, которую выбрали ранее.

Руководитель экспертной группы директората профессионального образования Министерства образования и науки Виктория Карбышева отметила, что тема профориентации и сознательного выбора профессий на сегодняшний день является сверхважной для Украины.

Карбышева подчеркнула, что главной задачей школы является оказание помощи ребенку в выборе будущей профессии, а учреждений профессионально-технического образования и высшего образования - адаптировать учащегося, студента к рынку труда. 

Гриневич сообщила, когда стартует сертификация учителей начальной школы

Отмечается, что для этого Минобразования одготовило концепцию профессионально-технического образования, целью которой является системная реформа профессионального образования. Главными задачами в МОН считают качество, децентрализацию управления финансирования, а также взаимосвязь с рынком труда. МОН решает проблемы профориентации совместно со многими партнерами: другими ведомствами, общественными и международными организациями.

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Высшее образование, Минобразования, МОН, Украинская молодежь, Профессионально-техническое образование, работают не по специальности, Смена профессии.
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