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Во Львове временно включили тепло

Во Львове временно включили тепло
15:59 Сегодня Телеграф www.unian.net newsone.ua

Новости Украины: В связи с похолоданием завтра, 11 апреля, во Львове возобновят подачу тепла в дома. Теплоснабжение будет восстановлено на несколько дней.

Об этом во время совещания во Львовском городском совете заявил заместитель городского головы по вопросам ЖКХ Сергей Бабак. Он отметил, что теплоснабжение будет восстановлено на несколько дней, пока не улучшится погода.

Отопление в городе отключили 8 апреля в связи с потеплением. Также отмечается, что подача отопления в бюджетные учреждения осуществляется на основании писем-обращений от руководителей учреждений. По данным Гидрометцентра, в ближайшие 5 дней во Львове температура воздуха будет колебаться в пределах 8-11 градусов по Цельсию днем и 4-6 градусов ночью.

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Также синоптики прогнозируют дожди и порывы ветра до 12 м/сек. Ранее сообщалось, что в Украине постепенно завершается отопительный сезон. Для отключения отопления среднесуточная температура воздуха не опускается ниже 8 градусов тепла в течение трех суток подряд.

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Погода, ЖКХ, Львов, Температура, Похолодание, Тепло, День, Сезон, Временно.
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