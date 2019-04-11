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В прошлом году более 60 тысяч иностранцев лечились в Украине

В прошлом году более 60 тысяч иностранцев лечились в Украине
10:09 Сегодня Телеграф interfax.com.ua gid.volga.news

Новости Украины: Около 65 тыс. иностранцев в 2018 году приехали лечиться в украинских клиниках, из Украины на лечение выехало около 160 тыс. украинцев.

Об этом сообщила президент Украинской ассоциации медицинского туризма (УАМТ) Виолетта Янышевская.

"Можно говорить о том, что сейчас украинские клиники имеют технологии и инновации, благодаря чему и развивается въездной медтуризм, однако выездной медтуризм насчитывает выездной в разы больше", - сказала она, комментируя данные УАМТ, собранные на основе информации ассоциаций медицинского туризма и министерств здравоохранения разных стран.

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По словам В.Янышевской, лидерами выездного медтуризма из Украины являются Германия и Израиль. В тройку лидеров по количеству пациентов из Украины в настоящее время вошла Турция, в которой "инновации, опыт врачей, оснащение клиник и цены выгодно отличают турецкие клиники от европейских".

"Германия и Израиль - одни из самых дорогих стран, дороже только Швейцария и США. Турецкие клиники предлагают за такую же терапию цены примерно на 25-30% ниже, чем Германия и Израиль", - сказала В.Янышевская. По ее словам, украинские клиники предлагают в основном более низкие цены, чем зарубежные. Вместе с тем в некоторых случаях лечение в Украине может обойтись дороже, чем в других странах.

"Например, наиболее распространенные онкологические хирургические операции в Турции будут дороже, чем в Украине. Между тем в Латвии, где есть кибернож последнего поколения, стоимость пакетного предложения дешевле, чем в украинской клинике", - сказала глава ассоциации. Комментируя перспективы развития въездного медицинского туризма в Украину, президент УАМТ отметила, что в настоящее время в этом сегменте представлены преимущественно частные клиники.

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"Государственные клиники пока не готовы для приема иностранных пациентов - у них не налажен сервис, перевод документации, логистика и другие факторы, необходимые для безопасного и комфортного пребывания иностранного пациента в другой стране", - добавила президент ведомства. В.Янышевская также отметила проблему отсутствия в стране национальной системы страхования, а также таких ее направлений, как страхование ответственности врачей, клиник, что препятствует развитию въездного медицинского туризма, а также работе украинских клиник с зарубежными страховыми компаниями.

"В большинстве развитых стран, где медицинский туризм развивается как одно из основных направлений экономики, например, в Израиле, Германии, Испании, Италии, обязательно страхуется ответственность врача от врачебной ошибки. Страхование ответственности врачей и клиник - нормальная практика во всех цивилизованных странах. Это большое преимущество для пациента, который получает не только уверенность в собственной безопасности, но и дополнительные гарантии того, что ущерб его здоровью компенсирован. В Украине же достаточно часто клиники снимают с себя ответственность, прописывая в договорах: в случае проблем и негативных последствий для пациента клиника не несет за это ответственности", - сказала эксперт УАМТ.

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Вместе с тем В.Янышевская отметила, что все больше украинских клиник, принимающих на лечение иностранных пациентов, разделяют ответственность с зарубежными страховыми компаниями, в которых данные пациенты застрахованы. "Стоп-факторов для развития въездного медицинского туризма все еще много. Однако мы совместно с основными представителями частной медицины постоянно работаем над их устранением, что, безусловно, отражается на постоянном увеличении количества иностранцев, выбирающих для своего лечения нашу страну", - резюмировала В.Янышевская.

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