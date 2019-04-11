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День святого Марка 2019: обычаи и приметы праздника

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День святого Марка 2019: обычаи и приметы праздника
11:45 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Facebook

Новости Украины: Сегодня, 11 апреля, церковь отмечает День святого мученика Марка.

В народе этот день называли березовым. Приметы на 11 апреля помогают избежать серьезной болезни, которая сегодня грозит всем и каждому.

Также именины отмечают Кирилл и Иван. Однако в народе день наиболее известен как Березовый день. Приметы на 11 апреля всегда почитались, так как помогают избежать серьезной болезни, которая сегодня может прицепиться к каждому, даже к самому здоровому и сильному человеку.

Обычаи на 11 апреля 

Этот день в народе называли березовым, и не просто так. Сегодня очень почитают это красивое дерево, так как именно 11 апреля береза приобретает чудодействую силу и целебные свойства. И это как нельзя кстати.

 

Сегодня опасный день, так как есть большой шанс серьезно заболеть. Нечистая сила сегодня особенно активна, она высасывает жизненные силы человека, подрывает его иммунитет, потому сопротивляемость болезням снижается. Обостряются хронические болезни, даже может произойти серьезное нарушение в работе внутренних органов. Особенно, нужно быть осторожными тем, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой и дыхательной системами.

Однако приметы на 11 апреля говорят, что спастись от болезни поможет береза. Она сегодня может исцелять любые болезни. Так как в деревьях уже началось сокодвижение, то сегодня нужно запастись свежим березовым соком. Он сам по себе в этот день целебный. Одна столовая ложка березового сока может снять головную боль, мигрень, лихорадку, проблемы ЖКТ, успокоить больное сердце.

Также стоит запастись березовыми почками и березовыми ветками. Почки можно будет в течение года заваривать в виде чая и таким напитком лечиться от самых разных болезней. А березовыми веточками обычно очищают дом и тело от негативной энергии. Говорят, если слегка похлестать ребенка березовым прутиком, то он станет послушным и перестанет плакать.

Приметы и обряды на 11 апреля - Березовый день, Берещенье

Приметы на 11 апреля — День святого Марка

Слышишь гром до рассвета, значит, холода еще придут.

Лебеди прилетели — теперь тепло постоянно будет.

Большое сокодвижение в березах — летом будет много дождей.

Приметы на 11 апреля говорят, что сегодня нечистая сила сок людской пьет, а потому велик шанс сильно заболеть.

Березы 11 апреля обладают целительной силой, ими можно вылечить любую болезнь.

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