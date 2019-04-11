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Оппозиционер из России получил в Украине статус беженца (Видео)

Оппозиционер из России получил в Украине статус беженца (Видео)
17:07 Сегодня Телеграф YouTube

Новости Украины: В Государственной миграционной службе Украины вручили удостоверение беженца российскому оппозиционеру Ивану Белецкому.

Активист и основатель Общественной организации "Институт национальной политики" опубликовал видео, в котором показал официальный документ с пометкой о статусе беженца.

Иван Белецкий рассказал, что находится в Украине более полутора лет, а подтверждения беженца пришлось ждать почти год. Но, по мнению общественного деятеля, это достаточно быстро. По его информации, другим приходится ждать подтверждения от государства и дольше. Также Иван рассказал о своих новых правах.

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По словам Белецкого, отныне страна обязана предоставить ему полную защиту и ни в коем случае не выдавать его российской стороне. новые возможности позволяют посещать страны ООН и представлять российскую оппозицию.

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Активист принимал участие в акциях 2017 года, которые организовывались политсилой оппозиционера Алексея Навального. Летом того же года он прибыл в Украину. Поводом покинуть территорию РФ стали аресты членов групп "Артподготовка" и "Новая оппозиция". Самого Белецкого Россия объявила в международный розыск.

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Украина, Оппозиция, Россия, Миграция, Статус, Документ, Служба, Активист, Белецкий, Беженец.
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