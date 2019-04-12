Пешеходные переходы в Украине могут привести к виду "косых зебр"

Новости Украины: Украина изучает международный опыт по проектированию пешеходных переходов, в частности по нанесению "косой зебры".

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства намерено перенять опыт других стран по внедрению специальных пешеходных переходов в виде «косой зебры».

Об этом сообщает пресс-служба Мирегионразвития.

По их информации, в Европе преобладают наземные пешеходные переходы, в отличие от подземных в Украине, но аварий там в разы меньше. Низкая опасность на переходах обеспечивается разумному проектированию улиц и дорог. Там привели в пример переходы в виде «косой зебры». Такая схема нанесения разметки предполагает разметку не перпендикулярно тротуару, а наискось или по диагонали. Эксперты оценивают такой метод нанесения разметки предполагает для водителей улучшенную видимость пешеходов на дороге, что снижает риск создания аварийной ситуации. «Косая зебра» также повышает внимательность пешехода, который во время движения смотрит в сторону авто, движущегося на него.

По словам пресс-службы, основная доля ДТП в Украине происходит именно на перекрестках. МВД приводит статистику, согласно которой в 2018 году травмы на дорогах получили 30 тысяч человек, около 3 тысяч погибли.

В Минрегионе отмечают необходимость продуманно проектировать переходы, устанавливать защитные столбики на тротуарах для уменьшения количества аварий.

Напомним, все дороги Украины уже через 10 лет должны быть оснащены велодорожками, так как с 1 сентября 2018 года вступили в действие обновленные государственные строительные нормы (ГСН), которые предусматривают обязательное проектирование велосипедных дорожек и полос при новом строительстве, реконструкцию и капитальный ремонт украинских дорог.