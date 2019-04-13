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Прогноз погоды на 13 апреля: часть Украины накроют дожди с грозами

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Прогноз погоды на 13 апреля: часть Украины накроют дожди с грозами
08:59 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В субботу в южных и восточных регионах, а также в Днепропетровской и Полтавской областях прогнозируется небольшой дождь с грозой, на остальной части страны - сухо и солнечно.

В субботу, 13 апреля, дожди вероятны только в южных, восточных, Днепропетровской и Полтавской областях, температура ночью 4-9° тепла, днем 12-17°, в западных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-2°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"В южных, восточных, Днепропетровской и Полтавской областях облачно, небольшие, местами умеренные дожди, отдельные грозы, ночью и утром местами туман, температура ночью 4-9° тепла, днем 12-17°. На остальной территории переменная облачность, без существенных осадков, температура ночью 2-7° тепла, в западных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-2°, днем 8-13° тепла, в Карпатах 1-3° тепла. Ветер в Украине преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. В Киеве 13 апреля без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 9-11°.

Прогноз погоды на субботу, 13 апреля, в городах Украины:

  • Ужгород – +14...+16
  • Львов – +9...+11
  • Ивано-Франковск – +9...+11
  • Тернополь – +10...+12
  • Черновцы – +10...+12
  • Хмельницкий – +10...+12
  • Луцк – +9...+11
  • Ровно – +9...+11
  • Житомир – +9...+11
  • Винница – +10...+12
  • Одесса – +15...+17
  • Николаев – +14...+16
  • Херсон – +15...+17
  • Симферополь – +14...+16
  • Кропивницкий – +13...+15
  • Черкассы – +11...+13
  • Чернигов – +10...+12
  • Сумы - + 11... + 13
  • Полтава – +14...+16
  • Днепр – +14...+16
  • Запорожье – +14...+16
  • Донецк – +15...+17
  • Луганск – +15...+17
  • Харьков – +15...+17
  • Киев – +9...+11

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 13 апреля самая высокая температура днем была 25,6°. в 1972 году, самая низкая ночью -4,7° в 1923 году.

В Украине в воскресенье, 14 апреля,  в западных, северных регионах, а также в Винницкой, Черкасской областях без существенных осадков; температура ночью 1-6° тепла, в западных областях и в Житомирской области на поверхности почвы и местами и в воздухе заморозки 0-3°; днем 5-10° тепла, в Карпатах 1-5° тепла.

На остальной территории прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь, отдельные грозы; температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°. Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с. В Киеве 14 апреля без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 8-10°.

В ряде областей Украины ночью 14-15 апреля ожидаются заморозки, уровень опасности "желтый" и "оранжевый", сообщает Укргидрометцентр.

"Ночью 14-15 апреля в западных и Житомирской областях на поверхности почвы заморозки 0-5 (I уровень опасности, "желтый"), в Ровенской, Волынской, 15 апреля и в Житомирской областях в воздухе сильные заморозки 0-3 ° (II уровень опасности, "оранжевый")", - сказано в сообщении Укргидрометцентра.

В начале мая также будет сохраняться высокая температура, а после 20 числа ожидается похолодание с осадками, шквальными ветрами и, возможно, градом. В начале июня будет продолжаться не очень теплая погода с возможными осадками.

В мае среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы и составит от +15-17° на западе и до +17-18° на остальной территории страны.

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Что касается осадков, то их количество будет постепенно сокращаться и в целом в апреле их будет не много, особенно со второй половины месяца. Со средины мая норма осадков стабилизируется и сохранится до средины июня на уровне 1-2 миллиметра в день.

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