Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (8.04 - 14.04)

Новости Украины: Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 8 по 14 апреля 2019 года.

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.

Также, мы добавили топ-запросы недели по таким категориям, как: Персона, Фильм, Сериал, ТВ-шоу.

Запрос "Ломаченко Кролла" (блее 200 тыс. поисков)

13 апреля (время киевское) в Лос-Анджелесе на арене Staples Center завершился большой вечер бокса Top Rank, главным боем в котором стал поединок Ломаченко - Кролла.

Запросы "Лига чемпионов", "Ливерпуль Порту", "Тоттенхэм Ман Сити", "Ліга чемпіонів" (более 120 тыс. поисков)

Во вторник, 9 апреля, были сыграны первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Ливерпуль обыграл Порту, а Тоттенхэм справился с Манчестер Сити.

Запрос "Право на владу" (более 100 тыс. поисков)

Кандидат в президенты Владимир Зеленский бросил трубку во время первого публичного разговора с действующим президентом и кандидатом на этот пост Петром Порошенко.

Запрос "Денис Манжосов" (более 100 тыс. поисков)

Бывший участник студии "Квартал 95", актер Денис Манжосов заявил, что не видел, чтобы кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский употребляет наркотики.

Запрос "Барселона" (более 100 тыс. поисков)

Английский Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд принимал каталонскую Барселону в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Запрос "Аякс Ювентус" (более 100 тыс. поисков)

Амстердамский Аякс на Амстердам арене принимал туринский Ювентус в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Запрос "Макрон" (более 50 тыс. поисков)

Кандидат в президенты Владимир Зеленский рассказал о деталях встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.

Запрос "Игра престолов 8 сезон" (более 50 тыс. поисков)

15 апреля официально стартует новый сезон популярного сериала "Игра престолов".

Запросы "Лига Европы", "Ліга Європи" (более 25 тыс. поисков)

В четверг, 11 апреля, состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги Европы.

Запрос "Ассанж" (более 20 тыс. поисков)

11 апреля британская полиция по запросу США задержала Джулиана Ассанжа, который находился в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года.

Запрос "День космонавтики" (более 20 тыс. поисков)

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики - памятную дату, посвященную первому полету человека в космос.

Швейцарская прокуратура получила требование возобновить расследование в отношении Джулиана Ассанжа.

Запрос "Голос країни" (более 20 тыс. поисков)

7 апреля прошел первый прямой эфир музыкального телепроекта "Голос страны" 9 сезон.

Запрос "VADA" (более 20 тыс. поисков)

Президент Украины Петр Порошенко в среду сдал анализы в лаборатории Добровольной антидопинговой ассоциации (Voluntary Anti-Doping Association, VADA).

Запрос "Холостяк 9 выпуск 6" (более 20 тыс. поисков)

12 апреля вышел шестой выпуск шоу "Холостяк 9" на телеканале СТБ.

Запросы "Петро Бенюк", "Петр Бенюк"(более 20 тыс. поисков)

9 апреля умер известный актер Петр Бенюк, который за годы своей карьеры получил престижное звание Народного артиста Украины.

Запрос "Шахтер Донецк – Заря" (более 20 тыс. поисков)

Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли 13 апреля луганскую "Зарю" (3:0) в 24-м туре чемпионата Украины по футболу.

Запрос "Мариуполь – Динамо Киев" (более 20 тыс. поисков)

Киевское Динамо с помощью гола Цыганкова обыграло Мариуполь.

Запрос "Черная дыра" (более 10 тыс. поисков)

Европейские астрономы показали первый в истории снимок черной дыры.

Запрос "Король Лев 2019" (более 10 тыс. поисков)

Disney представила трейлер истории о Симбе.

Запрос "Хеллбой" (более 10 тыс. поисков)

В украинский прокат 11 апреля вышел фильм "Хеллбой", от режиссера Нила Маршалла.

Запрос "Антитіла Hello" (более 10 тыс. поисков)

"Антитела" выпустили эмоциональный клип Hello.

Запрос "Судан" (более 10 тыс. поисков)

Глава Судана решил уйти со своего поста из-за массовых народных протестов, которые длятся с прошлого года.

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4. Алла Пугачева

5. Петро Бенюк

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2. Капитан Марвел

3. Хеллбой

4. Король Лев 2019

5. Шазам!

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2. Мамы чемпионов

3. Содержанки

4. Гранд Лион

5. Ривердейл

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2. Голос країни 2019

3. Холостяк

4. МастерШеф. Профессионалы

5. Одруження наосліп 2019