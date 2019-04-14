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Приметы и обряды на 14 апреля - День Марьи
Приметы и обряды на 14 апреля - День Марьи

Приметы и обряды на 14 апреля - День Марьи

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Приметы и обряды на 14 апреля - День Марьи
07:39 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В этот день по народному календарю: Мария Египетская, Марья-пролубница, Марья - зажги снега, заиграй овражки, распусти огонь, Марья - пустые щи.

Основными героями этого весеннего дня были вода и солнце. Ведь "на Марию снег и за колодой растает". И тогда побегут по улицам, запляшут, играя всеми цветами радуги, озорные ручейки, смывая по пути остатки зимних метельных карнавалов. А встретившись друг с другом где-нибудь за околицей, помчатся по оврагам к реке, чтобы помочь ей - матушке своей - отворить ледовые ворота, морозами кованные. "Поберегись, ледяное царство,- Марья половодье начинает!"

А пока тешится солнце, ручьи забавляются и реки, тяжело вздыхая, пытаются сбросить с плеч поизносившиеся ледяные латы, хозяйки критически осматривают сусеки и погреба. Что и говорить, заметно успели они опустеть за долгую зиму. Даже кислой капусты - и той не осталось. Вот поэтому имела апрельская Марья еще одно прозвище, правда, уже не такое благозвучное, как первые два. Звали ее в народе "Марья - пустые щи", выкручиваясь, кто как мог, чтобы продержаться до нового урожая и семью на голодном пайке не оставить.

В народе 14 апреля называли Марья-пролубница, Марья-Египетская, Марья-зажги снега, заиграй овражки, распусти огонь. В конце второй недели обычно происходил бурный разлив вод вследствие активного таяния снега. К 14 апреля заканчивались запасы капусты, а потому, больше щи не варили и старались на еде экономить, ведь неизвестно, когда удастся собрать урожай. Именно поэтому, 14 апреля называли "пустые щи" - жилось в этот период достаточно голодно. В церкви 14 апреля почитали память Святой Марьи и молились ей для защиты от сглаза и порчи.

Традиции

В народе считали, что если в этот день разольется полая вода, то будет большая трава и ранний покос. В это время зимний запас капусты уже заканчивался, и о кислых щах приходилось лишь мечтать. Зато приходило время варить апрельские щи, которые назывались пустыми. Поэтому и говорили: "Пришли на Марью пустые щи". С Марьи - зажги снега начиналось половодье. К святой покровительнице этого дня обращались, для того чтобы снять порчу или сглаз. Для этого надо произнести такие заговорные слова: "Стала, благословясь, и пошла, перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в ворота, во чистое поле, под ясное небо, под черное облако, под младой месяц, под красное солнышко. Под красным солнышком - окиян-море, на окиянморе ладон-камень. На ладоном-камне стоит Божья церковь, в этой апостольской церкви, на золотом стуле сидит Мария Египетская и отговаривает (отрока, отроковицу, имя) от чернеца, от двоезуба, от троезуба, от двоеженца, от троеженца, от бабки-крутобоки, от девки-простоволоски, от всех злых глаз и стоечных, и постижных, и от поветряных, и противоветряных, век по веку, отныне и довеку, до конца века, до преставления света".

Народные приметы

  • Если на День Марьи реки разлились – весна еще долго не придет, и птицы не вернутся из теплых краев
  • Разливаются воды 14 апреля – травы будет много
  • Звездное и ясное небо 14 апреля – будет благодатное лето, и удастся собрать богатый урожай
  • Если скот на День Марьи очень сильно кричит – ожидай непогоды
  • Во время заката видна молния – утром будет дождь
  • Глухие и короткие громовые раскаты слышатся – приметы того, что в ближайшие дни погода будет солнечной и теплой
  • Бурное половодье 14 апреля – рыбалка будет удачной
  • Ночью на небе звезд не видно – жди потепления
  • Гроза в этот день – лето будет засушливым
  • Редкий и короткий гром – примета, которая гласит, что погода будет теплой и солнечной
  • Льда на реке уже нет, или он остается около берега – год будет тяжелым

Знаменательные события в истории: 14 апреля 2019 года

  • Синие облака на небе 14 апреля – будет тепло, но пойдет дождь
  • Молнии на закате – совсем скоро дождь пойдет
  • Лед быстро сходит – год будет легким и хорошим
  • Утки и гуси раньше вернулись – жди потепления
  • Молнии без грома сверкают – лето будет засушливым, без осадков
  • Громко ревет скотина – это предвещает непогоду
  • Пчелы вылетели рано – ожидай теплой весны
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