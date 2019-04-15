Приметы и обряды на 15 апреля – День святого Тита (Ледолома)

Новости Украины: Приметы 15 апреля связаны не только с природными явлениями, но и с поведением птиц.

Трудно сказать, почему именно 15 апреля, когда "гуляет матушка-река, а лед на ней ломается хрястно, так, что ходить опасно".

В народном календаре день Безхлебницы значился как день начала ледохода, а в их среде не иначе как Барыш-день назывался, отмечаясь весьма усердно, чтобы потом весь год прибыльным был, а денежки, на торговле заработанные, впрок пошли.

Кстати, прок - слово непростое, когда-то очень давно Проком называли на Руси бога деловых, сметливых и предприимчивых людей. Слыл он эдаким славянским Меркурием, покровительствуя не только торговцам, но и всем, кто своим трудом поддерживал семью и всячески содействовал процветанию любимого дела. Впрочем, говорят, иногда он и пронырам-мошенникам помогал, да только недолго, предпочитая иметь дело с людьми порядочными и трудолюбивыми, а зарвавшихся и вконец проворовавшихся горе-предпринимателей к Прову отправлял - древнеславянскому богу правосудия.

Но кому в праздник 15 апреля о плохом думать хочется. Его с песнями, шутками да плясками до упада встречать надо. А чтобы пелось громко, шутилось легко, а плясалось весело, "все, что есть в печи,- на стол мечи". Да не забудь о сладких наливочках, горьких водочках, вкуснейших настойках и ароматных винах.

Обычно к дню святого Тита (Ледолома) заканчивались все зерновые запасы. Славяне начинали есть только хлеб с квасом. Проверяли 15 апреля семена и посевные зерна, чистили засеки. Кроме того, следили за ледоломом, который активно происходил на водоемах. Так, если льдины тонули, то говорили, что год будет непростым.

Принято было именно в этот день гонять ворон, чтобы они не подлетали близко к избам. Считали, что если ворона будет каркать над домом, это спровоцирует недостаток продовольствия, бедный урожай и голод. Интересно, что к 15 апреля у людей на складах все еще оставались запасы зерна, но, тем не менее, славяне старались перебиваться хлебом и квасом, но припасы не трогать. Годность семян 15 апреля определяли следующим образом. Порой в сусек попадало непросушенное зерно, которое в течение зимы прело и выделяло тепло. В результате, на крыше амбара снег таял. Поэтому, о плохом зерне знали заранее и понимали, что оно непригодно для посева.

Торговцы называли 15 апреля "барыш-днем" и старались отметить его весело, чтобы весь год получать хорошую прибыль. Также наблюдали за природными явлениями и старались предсказать погоду на ближайшие дни и месяцы.

Народные приметы

Много воды разлилось – будет хороший летний сенокос и богатый урожай

Крик перепела слышится – примета того, что будет богатый сбор хлеба

К югу тянется клин журавлей – год будет неурожайным и неудачным

Глухарь кричит – жди богатого урожая

Лед тает и тонет на озерах – будет плохой сбор урожая в этом году

Дергачи кричат – лето плодородным будет

Лед не ушел к 15 апреля – примета, которая говорит о том, что рыбалка будет неудачной

Вороны играют в вышине – будет ясная и солнечная погода Вешние воды текут медленно – будет неурожай

Голуби 15 апреля воркуют – ожидай тепла.