Выходные в апреле и мае: сколько дней будут отдыхать украинцы

Новости Украины: В конце апреля - начале мая украинцы будут отдыхать пять дней подряд.

Кабмин своим распоряжением рекомендовал перенести рабочий день со вторника 30 апреля на субботу 11 мая. Выходным днем будет 1 мая - День труда.

В конце апреля - начале мая украинцы будут отдыхать пять дней подряд - с 27 апреля по 1 мая. В мае будет выходным днем четверг, 9 мая, - день победы над нацизмом во второй мировой войне.

В апреле 2019 года в украинцев будет 10 выходных дней и 20 рабочих.

Главный церковный праздник этого месяца, который также является и официальным выходным днем – это Пасха 2019, которая отмечается 28 апреля. А поскольку этот праздник выпадает на воскресенье, то и следующий за ним понедельник 29 апреля также будет выходным днем.

В мае 2019 года у украинцев будет 10 выходных дней и 21 рабочий день. К обычным выходным в мае добавляются еще два дополнительных.

1 мая в этом году выпадает на среду и будет выходным днем. День победы над нацизмом во Второй мировой войне – 9 мая – в этом году в четверг, поэтому он также будет выходным.

Выходной день за 30 апреля придется отработать в субботу 11 мая. Кроме того, рабочие дни 8 мая и 11 мая будут сокращены на один час.

Напомним, наиболее популярными для украинцев праздниками являются Рождество Христово, Пасха и Новый Год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии осенью 2018 года.

На предложение выбрать из списка наиболее важные и любимые праздники, 82,2% респондентов выбрали Рождество, 81,7% - Пасху, 75,3% - Новый год.

Как сообщалось, Православная церковь Украины пока не готова к календарной реформе, поскольку в обществе нет соответствующего запроса, считает предстоятель независимой поместной ПЦУ митрополит Епифаний.