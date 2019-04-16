Приметы и обряды на 16 апреля – День Никиты, День Гафии

Новости Украины: Издревле наши предки этот день прозвали Угощением водяного, Никитиным днем, Водополом, Никитой-ледоломом.

Говорили, что именно на Никиту просыпался Водяной. Причем, он пребывал в очень плохом настроении. Поэтому, крестьяне 16 апреля приносили ему дань в полночь и просили не пугать добрых людей и, особенно, детей, не изгонять из рек и прудов рыбу.

В народе 16 апреля называли не иначе, как Угощение водяного, Никитин день, Водопол, Никита-ледолом, Агафья Ледокол. Все это было связано с разливом рек и пробуждением Водяного. От голода и досады этот дух мучил мелкую рыбу до смерти и крушил лед, а потому, старались его задобрить. Считалось, что три дня дух ждет гостинцев от людей, и в это время можно успеть его задобрить, иначе Водяной истребит рыбу и уйдет в другие водоемы. Однако обычно рыболовы старались этого не допускать и 16 апреля проводили обряды, которые, как считалось, помогали задобрить духа.

Например, могли, не торгуясь, купить вскладчину самую плохую и старую лошадь. За оставшийся период времени ее откармливали, а в последний вечер намазывали солью и медом, вплетали красные ленты в гриву, перевязывали ноги веревками и крепили старые жернова на шею. Затем в полночь отправлялись к реке, и. если в эту ночь лед еще не сошел, то опускали лошадь в прорубь. Если река была чистой, то животной просто выталкивали к середине водоема. Один из рыбаков в это время прислушивался к воде и подавал знаки, когда лошадь можно топить – об этом возвещал глухой звук или стон, а вода начинала плескаться. После того, как лошадь тонула, рыбак выливал в реку масло и говорил, чтобы водяной хорошо угостился, после чего не причинял беды людям. Также Водяного могли угощать пшенной кашей, краюхой хлеба, куриными потрохами. Далее рыбаки еще раз потчевали Водяного, если им не удалось принять участие в ночном обряде. 16 апреля бросали в воду хлебные крошки, рыбу из первого улова, щепотку табака, остатки вина. Когда понимали, что Водяной успокоился, можно было отправляться рыбачить. Но большое горе ожидало людей, если Водяной не принимал угощение и уходил из водоема – считалось, что тогда хорошего улова уже ждать не придется.

Народные приметы

Если мать-и-мачеха зацвела, то ночью случится что-то плохое

Длительные раскаты грома 16 апреля – жди ненастья на несколько дней вперед

Дождь – примета того, что весна будет поздней и ненастной

Ветер дует с южной стороны – будут хорошо расти яровые. Если же он дует с Севера, то скоро пойдет дождь

Много березового сока – примета, которая предвещает дождливое лето

Похрапывают лошади – жди ненастья. Если они еще и голову опрокидывают вверх – будет дождь

Лед до 16 апреля не тронулся – будет неудачной рыбная ловля

В грозу гром слышится протяжно и не слишком резко – ненастье продолжится в ближайшее время