Итоги дня 15 апреля: Савченко и Рубана освободили, пожар в Нотр-Даме, обращение Зеленского и выступление Порошенко

Новости Украины: Порошенко выступил в роли Голобородько, Зеленский прокомментировал выступление Порошенко на НСК "Олимпийский", из зала суда освободили Савченко и Рубана, пожар в Соборе Парижской Богоматери. Такими были главные новости 15 апреля

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Порошенко выступил в роли Голобородько

Президент Петр Порошенко примерил на себя "пугающий" образ Василия Голобородько из политического сериала "Слуга народа", которого играет его соперник в предвыборной гонке шоумен Владимир Зеленский. Так он начал свое выступление в понедельник, 15 апреля, на встрече с представителями бизнеса.

"В переговорах об очередном транше Международного валютного фонда, этой грабительской организации, при помощи которой Запад грабит страны третьего мира, от нас, от Украины требуют 3% взятки", - начал свою речь Порошенко.

"Они также настаивают на монополизации на добычу сланцевого газа, чего мы точно не можем допустить. Они, международные финансовые организации, хотят, чтобы мы сократили на 50% производство сельскохозяйственной продукции. Требуют открытия хранилища ядерных отходов в Чернобыльской зоне и расширения этого хранилища на территорию всей Киевской области", - произнес он и зал взорвался смехом.

"Дорогие друзья, диктат Запада переходит все мыслимые и немыслимые пределы. А о Большой семерке – она боится экономического и политического роста Украины. Как мы этому будем противодействовать? Да, господин министр финансов. И наконец, покончите с долговой зависимостью! Это мой приказ вам!", - продолжил он и рассмеялся сам.

Вскоре Порошенко прервал речь и сказал, что "примерно так выглядит программа деятельности" киношного президента Голобородько в сериале "Слуга народа".

Зеленский обратился к Порошенко

Кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский записал видеообращение к действующему президенту Украины Петру Порошенко, которое опубликовал у себя на странице в Facebook.

В частности, кандидат в президенты Владимир Зеленский не обошел вниманием выступление нынешнего президента Петра Порошенко на НСК "Олимпийский", которое состоялось в воскресенье, 14 апреля. Кроме того, Зеленский потребовал посадить убийц херсонской активистки Екатерины Гандзюк и наказать Свинарчуков.

Савченко и Рубана освободили из-под стражи

Броварской суд Киевской области постановил освободить из-под стражи Владимира Рубана и Надежду Савченко прямо в зале судебных заседаний.

"Я желаю каждому несправедливо осужденному свободы. Я не нарушаю правила, я не бегу за границу, как гарантировали прокуроры. Я не убегаю из Украины потому что я Герой Украины. И для меня Украина не пустое слово. Я буду бороться за Украину", - заявила Савченко.

Крючков задержан в аэропорту "Борисполь"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в международном аэропорту "Борисполь" задержали экстрадированного в Украину из Германии бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова, подозреваемого в хищении средств подконтрольных государству облэнерго.

"Детективы НАБУ задержали чиновника в международном аэропорту "Борисполь". В течение 48 часов с момента задержания суд должен избрать ему меру пресечения", - сказано в сообщении Нацбюро.

Подробности пожара в Соборе Парижской Богоматери

В Соборе Парижской Богоматери в понедельник вспыхнул пожар, сообщают французские СМИ. На видеозаписях происшествия можно увидеть густые клубы белого дыма, поднимающегося от крыши собора. Также на крыше видны языки пламени.

По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах. В пожарной службе в свою очередь сообщили, что в соборе проходили реставрационные работы.

Шпиль Собора Парижской Богоматери, в котором ранее в понедельник вспыхнул пожар, обрушился, сообщает французская газета "Монд".