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Еврейские кучки-2019: что означает этот период

Еврейские кучки-2019: что означает этот период
18:01 Сегодня Телеграф risu.org.ua

Новости Украины: Несколько дней, предшествующих великому празднику Пасхи, называют еврейскими кучками. Что можно ожидать в этот период и как себя вести в эти несколько дней.

Еврейские кучки - период, составляющий из нескольких дней и не имеющий конкретных дат, поскольку является переходящим из года в год. Все потому, что начало кучек зависит от того, когда выпадает празднование еврейской Пасхи.

В этом году они начнутся 15 апреля и продлятся до 20 числа этого месяца. А в ночь с 19 начнется празднование еврейской Пасхи. И каждый замечал, что именно в этот период начинались холода, погода портилась и приходилось вынимать уже спрятанные пуховики и сапоги. Именно поэтому в народе несколько "нелетных" дней назвали кучками (хотя изначально они были кочками). Люди считали, что в этот период перед великим праздником природа будто скачет на кочках. То холодный ветер, то дождь, то ночные заморозки. Так появилось название сложному погодному периоду.

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В этот раз погода не порадует солнцем, хотя прогнозируется температура выше 10 градусов тепла. Но дожди заставят захватить с собой зонтик. Под финал еврейских кучек столбик термометра опустится до ноля, но это не по всей стране. Дальше тепло снова вернется и будет готовить нас к светлому празднику Пасхи.

Ученые на этот счет имеют научное обоснование перепадов температур за неделю до праздника. Дело в том, что празднования дня Воскрешения всегда выпадает на первое полнолуние после равноденствия. Именно в этот период начинает меняться атмосферное давление, и приятное тепло резко сменяет холодный ветер и дожди.

Тем не менее, люди успели заметить несколько закономерностей, которые случаются во время еврейских кучек, и обрамили их в приметы. Так, в народе уверены, что в эти особые дни портится вода. Ее нужно тщательно очищать и кипятить. Если в Чистый четверг остричь волосы, они будут расти еще лучше и станут здоровее. А в среду лучше всего заняться стиркой и вымыть все в доме, используя воду в качестве главного помощника наведения порядка.

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Еврейские кучки для верующих до сих пор являются возможностью провести неделю в подготовке к светлому празднику, и это не только генеральные уборки в квартирах, но и в душе. Ведь постоянно думаем о хламе в комнатах, но забываем о лишних "вещах", которые храним в своих головах, и которые следует "выбросить" в первую очередь.

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Все по теме:

Погода, Дожди, Традиции, Период, Неделя, Пасха, Дни, Полнолуния, Еврейские кучки.
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