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В Украину за взятку: россиянка пыталась незаконно проникнуть в страну

В Украину за взятку: россиянка пыталась незаконно проникнуть в страну
12:20 Сегодня Телеграф mvs.gov.ua

Новости Украины: На одном из пунктов пропуска была задержана девушка, пытавшаяся "договориться" и пресечь границу Украины незаконным путем.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, 17 апреля было зафиксировано три попытки противозаконного пресечения границы гражданами России. В результате одного из таких инцидентов была задержана 22-летняя гражданка РФ.

Девушка с целью попасть на территорию Украины, пыталась дать взятку сотрудникам пограничной службы на пункте пропуска "Жуляны". После стандартной процедуры осмотра и проверки документов девушке было отказано в пропуске через государственную границу. Нарушительницу это не остановило, и она попыталась "договориться" с сотрудниками пропускного пункта. Так, чтобы попытаться повлиять на решение должностного лица и предложила офицеру Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" денежное вознаграждение в размере 600 евро.

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При попытке дать взятку девушку задержали, нарушено криминальное дело по ст.369 КК Украины - "Предложение, обещание служебному лицу дать неправомерную выгоду". Согласно статье, нарушительнице грозит штраф в размере от 500 до 700 нп. мин. или ограничение воли на срок от двух до четырех лет или же лишение свободы на такой же срок.

Также в ведомстве сообщили, что сотрудники ВВБ по Луцкому пограничному отряду зафиксировали попытку дачи взятки в размере почти 8 тыс. руб. гражданину Белоруссии на пункте пропуска "Доманове". С помощью передачи неправомерного материального вознаграждения нарушитель пытался решить вопрос пропуска двоих граждан России на территорию Украины. Ранее им было отказано в пропуске из-за неподтвержденной цели прибытия в страну.

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Украина, Евро, Взятка, Пограничники, Криминал, РФ, Статья, Сотрудник, Дело, Кодекс, Служба, Офицер, Представитель, Гражданка.
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