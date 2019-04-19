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В МОЗ опровергли заявления Комаровского

В МОЗ опровергли заявления Комаровского
17:30 Сегодня Телеграф Фото: www.unian.net

Новости Украины: После слов доктора Комаровского в эфире одного из телеканалов об уровне пациентов с корью и недоработках в отрасли медицины МОЗ опубликовало свое опровержение.

Сегодня появилась ответная реакция ведомства на вчерашний спич Евгения Комаровского в прямом эфире на телевидении. Тогда доктор заявил о высоком уровне больных корью, недостатке квалифицированных специалистов и некорректой реализации медицинской реформы.

Свой "антифейк" обнародовали на сайте МОЗа. В публикации прошлись по пунктам и объяснили, что на самом деле имел в виду знаменитый доктор и как на самом деле обстоят дела в медицине. Так, названные Комаровским 100 тысяч больных корью, по утверждению представителей Министерства - количество пациентов, зафиксированных с 2017 года. И подтверждают, что в данном разрезе дела вакцинация является вопросом национальной безопасности.

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Поэтому, как утверждается с сообщения, сразу же после своего назначения Ульяна Супрун предлагала провести заседание РНБО по вопросу низкого уровня вакцинации в стране и потенциального распространения болезней. Начиная с августа 2017 года действует Оперативный штаб, который реагирует на уровень распространения кори. В этом же году были усилены меры безопасности среди детей и применены инструменты к улучшению ситуации с качеством иммунизации. Также реализовано решение о бесплатной вакцинации взрослых, попадающих в группу рисков.

В Министерстве напоминают, что в результате работы представленного руководства МОЗа были сняты старые ограничения с врачей-ФОПов. В ближайшем времени примут приказ, согласно которому вакцины, закупленные на средства госбюджета, будут бесплатно передавать и частным врачам. Специалисты по всей стране активно подключаются к борьбе с корью, проводятся селекторные совещания и встречи с регионами для инструктирования и мониторинга ситуации.

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О дефиците кадров в ведомстве вспомнили отдельным пунктом. Так, представители Министерства подчеркиваю. что рынок труда является основной темой для спекуляций. Пока в стране не ведется статистика, сколько специалистов выезжает за границу, а фраза о том, что в отрасли не хватает кадров, не соответствует действительности. "В Украине около 186 тысяч врачей, и эта цифра практически не меняется уже несколько последних лет", - говорится в публикации.

Относительно реформы медицины, в ведомстве ответили, что изменение системы здравоохранения, что сейчас происходит в Украине, полностью меняет подход как к оценке потребностей медучреждений разных регионов в медработниках, так и к формированию стимулов для развития данного сектора на рынке труда. "Когда изменения осуществляться на всех уровнях медицинской помощи, местная власть сможет увидеть и оценить реальную необходимость в медработниках всех направлений и реализовать ряд мер по привлечению специалистов", - подчеркнули в сообщении.

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