Украина вернет Франции найденную картину стоимостью $1,5

Новости Украины: Украина вернет Франции похищенную год назад в Нанси картину "Порт Ла-Рошель" и недавно изъятую полицией в Киеве.

В Министерстве внутренних дел Украины заявляют, что изъятая полицейскими 15 апреля в Киеве у одного из подозреваемых в убийстве столичного ювелира Сергея Киселева картина художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель", похищенная в 2018г из музея в г.Нанси, будет возвращена Франции.

"МВД вернет Франции похищенное произведение искусства, найденное полицией в Киеве … Во вторник, 23 апреля, на брифинге МВД будет представлена картина "Порт Ла-Рошель" французского художника П.Синьяка (1915г, стоимостью $1,5млн), которая была похищена из музея Нанси. Ее полицейские изъяли у подозреваемых в убийстве ювелира Сергея Киселева", - говорится в сообщении, обнародованном в понедельник пресс-службой украинского министерства.

В информации отмечается, что в анонсируемом брифинге примут участие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, начальник полиции Киева Андрей Крищенко, посла Франции в Украине Изабель Дюмон и международных экспертов.

Как сообщалось, 13 апреля полиция раскрыла совершенное в начале марта в Киеве убийство ювелира Сергея Киселева и задержала трех подозреваемых в совершении этого преступления, изъяв во время обысков у них арсенал оружия, боеприпасов, а также произведения искусства.

"Полиция задержала трех подозреваемых в убийстве ювелира Сергея Киселева. С ними проводятся следственные действия. Кроме этого, среди изъятых у одного из подозреваемых вещей обнаружили несколько картин. Одна из них похожа на картину, которая в прошлом году была похищена во Франции из музея в городе Нанси. Это картина 1915г художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель". Ее стоимость $1,5 миллиона. Пока неизвестно, является ли она оригиналом, будет назначена искусствоведческая экспертиза", - рассказал министр внутренних дел Украины 15 апреля.

С.Киселев был застрелен в салоне собственного автомобиля в Киеве 5 марта. Изначально в местных СМИ, а также столичном главке Нацполиции появилась информация, что на ул.Флоренции в Днепровском районе Киева неизвестный застрелил находившегося в припаркованном у высотного жилого дома автомобиле мужчину 1960 года рождения, после чего скрылся с места преступления. При этом каких-либо данных о личности убитого не было. Позже появилась информация, что убитый - бывший собственник завода ювелирных изделий С.Киселев.

По информации экс-замгенпрокурора Давида Сакварелидзе, убитый проходил в "деле бриллиантовых прокуроров" в качестве свидетеля, и "рассказывал, как с его завода вместе с бриллиантами, найденными при обыске у А.Корнийца, также пропало несколько миллионов долларов и десяток килограмм золота".

"Основным свидетелем в деле бриллиантовых прокуроров" тогда же назвал С.Киселева и народный депутат (фракция "Народный фронт"), советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. В то же время, он заявил, что в настоящее время нельзя утверждать, "что убийство было связано именно с этим делом", и допустил, что бизнесмен мог быть убит из-за долгов или личного конфликта.

При этом фигурант "дела бриллиантовых прокуроров", экс-зампрокурора Киевской области Александр Корниец заявил, что С.Киселев не проходил в указанном деле в качестве свидетеля, однако обращался с заявлением о возвращении изъятых у него в 2010 году полудрагоценных и драгоценных камней совокупной массой в несколько сотен килограммов.

Однако версию о связи убийства с делом "бриллиантовых прокуроров" после задержания подозреваемых опровергли А.Аваков и начальник ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

Так, глава МВД рассказал, что в результате проведения следственных действий установлено, что убийство С.Киселева было совершено из корыстных побуждений.

А.Крищенко на брифинге 15 апреля, отвечая на вопрос журналистов о том, связаны ли каким-то образом задержанные с делом "бриллиантовых прокуроров", сказал: "Нет. Я всех нюансов того дела не знаю, но это был корыстный мотив, непосредственно связанный только с потерпевшим и его состоянием".

По словам начальника столичного главка полиции, организатор преступления был бизнес-партнером потерпевшего и посредством убийства "пытался поправить свое материальное положение".

Он рассказал, что фактически полиция задержала злоумышленников, когда те собирались напасть на семью потерпевшего. По словам А.Крищенко, несколько дней злоумышленники планировали преступление в отношении семьи – "выбирали, откуда бросить гранату".

Таким образом, как пояснил начальник главка столичной полиции, задержанным инкриминируется убийство ювелира, а также покушение на убийство семьи, мотивом чего могли быть вымогательство или месть.