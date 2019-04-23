Коломойский: Я вернусь в страну обязательно

Новости Украины: Коломойский рассказал, когда вернется в Украину.

Олигарх Игорь Коломойский, проживающий в Израиле, собирается вернуться в Украину после официального обнародования результатов президентских выборов.

Об этом сообщает LB.ua.

"Да, я вернусь в страну обязательно, но не ранее официального обнародования результатов президентских выборов", - прокомментировал Коломойский информацию о своем возможном возвращении.

Отмечается, что в Facebook появилась информация, будто Коломойский вернется в Украину уже 24 апреля.

Как сообщалось ранее, Коломойский заявил, что в случае победы Зеленского на выборах Президента он вернется в Украину.