Выборы Президента 2019: второй тур
Скачать
Вторник, 23.04.2019
Гройсман намерен создать новую политическую силу и прийти с ней на выборы в Раду
Гройсман намерен создать новую политическую силу и прийти с ней на выборы в Раду
Джемилев: Крымские татары будут в конструктивной оппозиции к Зеленскому
Джемилев: Крымские татары будут в конструктивной оппозиции к Зеленскому
Результаты выборов президента Украины
Результаты выборов президента Украины
Куда подевалась прежняя красотка: что случилось с дочерью Дональда Трампа
Куда подевалась прежняя красотка: что случилось с дочерью Дональда Трампа

Коломойский: Я вернусь в страну обязательно

Коломойский: Я вернусь в страну обязательно
01:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Коломойский рассказал, когда вернется в Украину.

Олигарх Игорь Коломойский, проживающий в Израиле, собирается вернуться в Украину после официального обнародования результатов президентских выборов.

Об этом сообщает LB.ua.

"Да, я вернусь в страну обязательно, но не ранее официального обнародования результатов президентских выборов", - прокомментировал Коломойский информацию о своем возможном возвращении.

Суд перенес рассмотрение аппеляции НБУ по делу ПриватБанка

Отмечается, что в Facebook появилась информация, будто Коломойский вернется в Украину уже 24 апреля.

Как сообщалось ранее, Коломойский заявил, что в случае победы Зеленского на выборах Президента он вернется в Украину.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ПриватБанк, Израиль, Игорь Коломойский, Выборы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Оригинальное поздравление Зеленского от Елены Кравец
02 Порошенко поговорил с премьером Израиля Нетаньяху
03 Куда подевалась прежняя красотка: что случилось с дочерью Дональда Трампа
04 ​Порошенко: Мы вернемся на Банковую после следующих выборов
05 Недолго страдала: Марина Боржемская вышла в свет с новым мужчиной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Патриарх Филарет поздравил Зеленского с победой
Патриарх Филарет поздравил Зеленского с победой
Выборы в Украине: Реакция финансового рынка
Выборы в Украине: Реакция финансового рынка
Госдеп США готов работать с Зеленским
Госдеп США готов работать с Зеленским
American Idol: Кэти Перри шокировала поклонников образом Урсулы
American Idol: Кэти Перри шокировала поклонников образом Урсулы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь