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В апреле врачи "первички" выписали более миллиона е-рецептов

В апреле врачи "первички" выписали более миллиона е-рецептов
17:30 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: С момента старта электронного рецепта врачами первичной медицины было выписано 1,08 миллионов штук.

В рамках правительственной программы «Доступные лекарства» врачи первичной медицинской помощи по состоянию на 25 апреля выписали около 1,08 млн е-рецептов, передает пресс-служба Нацслужбы здоровья Украины.

Отмечается, что 59,1% электронных рецептов уже отпущены. Наибольшая активность по использованию электронных рецептов наблюдается на Днепропетровщине, где выписали 142,752 тыс. рецептов, а отпустили 81,221 тыс.

Ранее сообщалось, НСЗУ в рамках программы «Доступные лекарства» осуществила первые выплаты аптекам в размере 7,8 млн грн. Средства получили все аптечные заведения, которые заключили договор с НСЗУ на участие в правительственной программе.

Новый рецепт и доступные лекарства: какие изменения в медицине ждут украинцев в апреле

Аптечные заведения Винницкой, Харьковской, Закарпатской, Львовской и Николаевской областей получили наибольшую долю выплат.

Электронный рецепт в рамках медицинской реформы начал работать 1 апреля 2019 года.

Ранее премьер Владимир Гройсман отмечал, что уже более 8 миллионов украинцев воспользовались правительственной программе "Доступные лекарства". 

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Лекарства, Медицинская помощь, Аптеки, Доступные лекарства, Национальная служба здоровья, НСЗУ.
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