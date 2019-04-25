В апреле врачи "первички" выписали более миллиона е-рецептов

Новости Украины: С момента старта электронного рецепта врачами первичной медицины было выписано 1,08 миллионов штук.

В рамках правительственной программы «Доступные лекарства» врачи первичной медицинской помощи по состоянию на 25 апреля выписали около 1,08 млн е-рецептов, передает пресс-служба Нацслужбы здоровья Украины.

Отмечается, что 59,1% электронных рецептов уже отпущены. Наибольшая активность по использованию электронных рецептов наблюдается на Днепропетровщине, где выписали 142,752 тыс. рецептов, а отпустили 81,221 тыс.

Ранее сообщалось, НСЗУ в рамках программы «Доступные лекарства» осуществила первые выплаты аптекам в размере 7,8 млн грн. Средства получили все аптечные заведения, которые заключили договор с НСЗУ на участие в правительственной программе.

Аптечные заведения Винницкой, Харьковской, Закарпатской, Львовской и Николаевской областей получили наибольшую долю выплат.

Электронный рецепт в рамках медицинской реформы начал работать 1 апреля 2019 года.

Ранее премьер Владимир Гройсман отмечал, что уже более 8 миллионов украинцев воспользовались правительственной программе "Доступные лекарства".