Короткие тосты: прикольные и смешные

Новости Украины: Красивые тосты надолго остаются в памяти хозяев и гостей, поэтому не стоит недооценивать значимость произносимых поздравлений.

Тост – это торжественная застольная речь, произносимая непосредственно перед употреблением алкогольного напитка, призванная подчеркнуть важность момента. Тосты бывают разные: короткие и длинные, смешные и поучительные, в стихах и прозе, по случаю дня рождения, юбилея, профессионального, религиозного или государственного праздника.

Дорогой друг, желаю, чтобы у тебя всегда было легкое сердце и тяжелые карманы!

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Говорят, что молодость – это недостаток, который проходит. Мне же хочется, чтобы время проходило, а недостаток оставался. Выпьем за всех мужчин с таким недостатком!

Я желаю тебе кучу денег, море любви и уйму времени, чтобы насладиться этим!

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Я хочу выпить за то, чтобы не видеть зла, не слышать зла, не помнить зла и не делать зла!

Давайте поднимем наши бокалы и поставим их на пол. А теперь снова поднимем и выпьем за половую жизнь!

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Большие деньги развращают, маленькие - злят. Так выпьем же за то, чтобы у нас было много-много средних денег!!!

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Жизнь - это короткая детская рубашка, вся обосранная. Выпьем за те дни, когда удается ее постирать.

Говорят, полоса неудач иногда оказывается взлетной. Так выпьем же за наши радостные перспективы на взлетной полосе!

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Я предлагаю выпить за природу! Вернее за любовь к природе, любовь на природе и природу любви!!!