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Приметы и обряды на 27 апреля - Мартын Лисогон
Приметы и обряды на 27 апреля - Мартын Лисогон

Приметы и обряды на 27 апреля - Мартын Лисогон

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Приметы и обряды на 27 апреля - Мартын Лисогон
08:05 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: По приметам охотников, в этот день лисицы переселялись из старых нор в новые.

Считается, что первые три дня и три ночи своего новоселья бывают они и слепы, и глухи, и что в это время их можно ловить голыми руками. Говорят: "На Мартына лисицы роются меж пней, бегут на людей".

В этот день замечают, что ворон купает своих детей и отпускает их на отдельное семейное житье. Эта птица для русского человека зловеща. если уж ворон каркает, то неспроста и не к добру. "Ворон каркает к несчастью, а ворона - к ненастью", - говорили в народе. если каркает воронья стая летом - быть дождю, если зимой - к морозу. Кто в лесу поет и увидит ворона, тому наткнуться на волка. Ворон каркает на церкви - к покойнику на селе; каркает на избе - к покойнику во дворе. Через который двор ворон перелетел, каркая, там будет покойник.

Приметы на 27 апреля, веками проверенные, "работали", как правило, безотказно, а согласно им: "Если воронье под тучи сбивается - быть морозу, а коль сидит стая на земле - к оттепели", "если вороны садятся на ночлег кто как: кто в одну сторону головой, кто в другую - значит ночь будет безветренная, теплая. А если вороны садятся головой в одну сторону да стремятся сесть на сук потолще и поближе к стволу дерева, то следует ожидать сильного ветра и дуть он будет с той стороны, в какую птицы повернулись головами", "Ворона кричит на полдень - к теплу, на север - к холоду, ходит разинув рот - перед грозой, а играет в небе на лету - к ведру.

27 апреля открывался сезон для земледельцев. Снег уже окончательно сходил с полей, устанавливалась теплая погода, и заморозков уже не было. Все это позволяло начать полевые работы и выходить на пашню. Крестьяне заранее перебирали в закромах семена, и теперь просто оставалось взять их с собой в поле, посадить и ожидать богатого урожая. В народе этот день получил самые разные названия: Мартин-лисогон, Птичьи обереги, Вороний праздник, евстафий, Мартын. В православии 27 апреля почиталась память святого Мартына и святого евставфия.

Охотники говорили о том, что именно 27 апреля начинается новоселье у лисиц. Они оставляли старые норы и перебирались в новые. Обычно считалось, что этот процесс занимает около трех дней. Такие лисицы слепли и глохли, а потому, согласно приметам, их можно было ловить голыми руками – это было образное выражение того, что в этот день точно можно отправляться на охоту. Говорили, что прозревают лисицы только после вороньего клева.

Сами же вороны, как уже говорилось выше, купали в лужах своих птенцов, а потом отпускали их на свободу. Для славян вороны были символами зла, а потому, говорили, что каркают эти птицы всегда неспроста. Например, если каркает стая ворон, то зимой это сулило мороз, а летом – сильные дожди. если птица сидела на здании и каркала, то в деревне вскоре появлялся покойник. Также смотрели, если ворон пролетел через двор с шумным карканьем, в этом месте кто-то умрет.

Кроме того, 27 апреля сватались и проводили смотрины. По народным поверьям, если эти события произошли в Мартынов день, то жизнь пары будет легкой.

Народные приметы на 27 апреля:

Если на Мартына Лысогона среди массы черных туч плывут светлые и легкие облака, то это обещает дождь с ветром. Мокро и грязно в этот день – примета того, что пашня хорошей будет.

Знаменательные события в истории: 27 апреля 2019 года

Если в день Мартына Лисогона идет дождь, вспахивать землю будет легко.

Если 27 апреля солнечно и тепло, стоит ждать хороший урожай.

Прилетели стрижи с ласточками и зацвела ветла — значит, пришло время высаживать саженцы.

Тучи и облака перемешались — это предвещает ветер и дождь.

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