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Великая суббота 2019: что нельзя делать в этот день

Великая суббота 2019: что нельзя делать в этот день
09:52 Сегодня Телеграф

Новости Украины: 27 апреля 2019 года — Великая суббота.

Великая (Страстная) суббота — суббота последней, самой строгой, недели перед Пасхой. Утро Великой субботы нужно начинать с молитвы в церкви. Также нужно обязательно исповедаться и покаяться во всех свершенных грехах.

Суббота перед Пасхой еще называется Страстной, Тихой, Красильной. На субботней службе священники рассказывают о том, как хоронили Иисуса Христа и о его пребывании во гробе. На службе священники надевают белые рясы, что свидетельствует о приближении светлого праздника Воскресения Христова. В храме Воскресения Христова в Иерусалиме сходит благодатный огонь — одно из главных чудес в православной церкви. Православные христиане встречают Светлый праздник Пасхи.  

В субботу люди продолжают молиться и кладут все силы на подготовку к Пасхе. В этот день с удвоенной скоростью пекут паски, красят яйца и убирают из дома лишние вещи. В субботу совершается крестный ход с плащаницей, которую обносят вокруг храма.

Великая суббота 2019: значение и церковные обряды

Что нельзя делать в Великую субботу:

  • Пить алкоголь. Запрет на спиртные напитки в Великую субботу особенно строг.
  • Есть приготовленную еду. Можно употреблять только пищу не животного происхождения, при этом без термической обработки. Ешь сырые овощи и фрукты, однако не допусти полного голодания. Иначе плотный рацион на следующий день — на Пасху — может сыграть злую шутку с твоим здоровьем.
  • Убирать, заниматься рукоделием, стирать и гладить вещи. Эти виды работы по дому в Великую субботу недопустимы.
  • Веселиться, устраивать вечеринки и празднования, играть свадьбу.
  • Петь и танцевать.
  • Пребывать в плохом настроении.
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