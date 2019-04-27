Великая суббота 2019: что нельзя делать в этот день

Новости Украины: 27 апреля 2019 года — Великая суббота.

Великая (Страстная) суббота — суббота последней, самой строгой, недели перед Пасхой. Утро Великой субботы нужно начинать с молитвы в церкви. Также нужно обязательно исповедаться и покаяться во всех свершенных грехах.

Суббота перед Пасхой еще называется Страстной, Тихой, Красильной. На субботней службе священники рассказывают о том, как хоронили Иисуса Христа и о его пребывании во гробе. На службе священники надевают белые рясы, что свидетельствует о приближении светлого праздника Воскресения Христова. В храме Воскресения Христова в Иерусалиме сходит благодатный огонь — одно из главных чудес в православной церкви. Православные христиане встречают Светлый праздник Пасхи.

В субботу люди продолжают молиться и кладут все силы на подготовку к Пасхе. В этот день с удвоенной скоростью пекут паски, красят яйца и убирают из дома лишние вещи. В субботу совершается крестный ход с плащаницей, которую обносят вокруг храма.

Что нельзя делать в Великую субботу: