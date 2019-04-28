Итоги 27 апреля: Благодатный огонь, смерти на шахте в ОРЛО, Путин - о паспортах и Зеленском

Новости Украины: Схождение Благодатного огня и доставка его в Украину. Смертельный взрыв на шахте в оккупированной Луганщине. Владимир Путин вновь сделал резонансные заявления.

Благодатный огонь

27 апреля, делегация ПЦУ пообещала привезти в Украину Благодатный огонь из Иерусалима, а во время пасхального богослужения "Евангелия" прочитать 8 языках.

"Впервые в истории объединенной поместной Украинской православной церкви Благодатный огонь из Иерусалима будет доставлен для верующих нашей Церкви и всех желающий. По прибытию в Киев этот выдающийся символ Светлого Христова Воскресения отправится во все регионы нашей страны", - отметили в пресс-службе церкви .

Полиция Израиля 27 апреля находилась в усиленном режиме работы, чтобы обеспечить безопасность сотен тысяч паломников со всего мира в Иерусалиме в день схождения Благодатного Огня и на Пасху. Как сообщил пресс-секретарь полиции Израиля майор Михаил Зингерман, 9 тысяч человек находятся в храме Гроба Господня, ожидая чуда появления Благодатного Огня.

После 15:00 по киевскому времени в Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. В знак благословения Божьего накануне Пасхи традиционно ждали сотни тысяч паломников.

На протяжении многих веков Благодатный огонь ежегодно сходит в иерусалимском храме Гроба Господня, устроенном на месте, где был погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Это событие символизирует связь Бога с человечеством.

Вечером 27 апреля в Украину из Иерусалима доставили благодатный огонь для верующих Православной церкви и всех желающих, делегация из 30 человек встретила огонь в аэропорту.

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний встретил благодатный огонь из Иерусалима в Михайловском Златоверхом соборе.

Шахта в ОРЛО

Утром 27 апреля на оккупированной территории Луганской области спасатели подняли на поверхность тела 13 шахтеров, которые погибли в результате аварии 26 апреля на шахте "Схидкарбон". Отмечалось, что судьба еще четырех человек еще остается неизвестной.

Под вечер на поверхность подняли тела всех 17 горняков, погибших в результате взрыва на шахте "Схидкарбон" в подконтрольном боевикам "ЛНР" поселке Юрьевка.

Причиной трагедии на шахте "Схидкарбон" под Луганском стало нарушение техники безопасности, заявил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

Шахта "Схидкарбон" является единственной мини-шахтой на территории Лутугинского района. Со второго полугодия 2014 года в связи с боевыми действиями производственная деятельность "Схидкарбона" была приостановлена. С января 2018 года шахта возобновила производственную деятельность, в прошлом году добыча угля составила 29 тысяч 868 тонн.

Путин прокомментировал свой скандальный указ

Все социальные обязательства перед жителями Донбасса, которым будут выданы паспорта РФ, будут исполнены, серьезной нагрузки для российского бюджета не будет, заявил президент РФ Владимир Путин во время визита в Китай.

Президент РФ подчеркнул, что "какой-то серьезной нагрузки для российского бюджета, связанного с какими-то сбоями, возможными в будущем в самой социальной системе России, не будет".

Кроме этого, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия может начать предоставлять в упрощенном порядке свое гражданство всем гражданам Украины, а не только оккупированных территорий Донбасса.

Президент РФ Владимир Путин также сообщил, что не исключает встречи и переговоров с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Если у нас когда-то будет встреча, начнутся какие-то переговоры, чего я не исключаю, то мы, прежде всего, должны будем говорить о том, как закончить конфликт на юго-востоке Украины. А здесь, на мой взгляд, есть только один способ - это исполнение Минских соглашений", - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР.

Посол Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба убежден, что российский президент давно мог урегулировать конфликт.

"Если бы РФ хотела компромисса и урегулировать конфликт, она бы сейчас воздерживалась от эскалации и оставляла новому президенту Украины пространство для дипломатического маневра. Но РФ хочет дальнейшей эскалации и хаотизации Украины, и поэтому продолжает усложнять правила игры", - прокомментировал Д.Кулеба в своем Twitter в субботу заявление В.Путина м о намерении раздавать российское гражданство по упрощенной процедуре всем украинцам.

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс призвала ЕС отреагировать на заявленное намерение Путина упростить выдачу российского гражданства для всех украинцев, в частности, Хармс просит Германию, которая сейчас председательствует в Совбезе ООН, созвать заседание органа.