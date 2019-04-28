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Воскресенье, 28.04.2019
Пасха 2019: Как отмечают этот праздник в разных странах
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Пасха 2019: Как отмечают этот праздник в разных странах

Пасха - один из важнейших религиозных праздников. Его отмечают христиане почти всех конфессий, кроме того, иудеи и караимисты. Собственно, христиане унаследовали этот праздник от евреев, но придают ему новый, связанный с Христом, смысл. Кроме смысла, различаются и даты, и способы праздновать. Так, иудеи начинают отмечать Песах (так звучит слово "Пасха" на иврите) на 14 день месяца нисана по своему календарю, и празднование длится неделю в Израиле и 8 дней - вне его. Католики, часть православных и другие христиане празднуют Пасху чуть раньше православных Украины и чуть позже Песаха, сама Пасха обязательно приходится на воскресенье. Дело в том, что украинская православная церковь пользуется особенным календарём, "сдвинутым" относительно того, который мы сейчас используем в светской жизни (и который совпадает с календарём других христиан) примерно на две недели. Для различения смыслов праздника иудейский Песах также называют Ветхозаветной Пасхой, а христианский праздник - Новозаветной. Далеко не у всех народов Европы при этом название праздника восходит к еврейскому. В немецком и английском языке оно отсылает к весенним празднованиям в честь богини плодородия Иштар. Правда, богиня была аккадской - это очень далеко и от Британии, и от Германии. Иудеи и караимы празднуют исход древних евреев из рабства в Египте. Христиане - воскресение Иисуса, которого римляне распяли как раз на иудейскую Пасху. Получается, воскрес он после Песаха, потому и христианская Пасха празднуется позже.
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