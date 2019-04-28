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Пасха 2019: какие традиции почитают в разных регионах Украины
Пасха 2019: какие традиции почитают в разных регионах Украины

Пасха 2019: какие традиции почитают в разных регионах Украины

Пасха 2019: какие традиции почитают в разных регионах Украины
18:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости Украины: Мы узнали интересные пасхальные традиции из разных областей.

Окрепнуть духовно, объединить за собиранием и украшением пасхальной корзины целую семью, попробовать освященные блюда, вспомнить тех, кто уже не с нами. Такой является подготовка и само празднование одного из самых больших христианских праздников – Пасхи.

Святое Воскресение

Ночь перед Пасхой наши предки считали магической. Говорили, что во время нее можно было отыскать сокровища. В руку надо было взять красное пасхальное яйцо, идти по дороге и когда оно в руке начнет нагреваться, то можно копать.

Еще в древности люди зажигали возле церквей костры и следили, чтобы они не гасли. Интересную традицию с костром устраивали в селе Чертовец, что на Покутье. Под тамошней церковью его раскладывали, в нем же сжигали мусор, а когда огонь горел все ярче, вокруг него становились парни.

Это создавало иллюзию библейского эпизода, когда апостолы грелись у огня, ожидая Иисуса.

В давние времена очень праздничным выглядел храм и в селе Котельва, что на границе Полтавской и Сумской областей. Там делали фонари, похожие на китайские, и вывешивали по периметру здания, а еще в каждом дворе и на деревьях.

Уже после литургии и праздничного завтрака возле храмов водят гаивки: детвора поет песни, взрослые кружатся в хороводе. Эта традиция прочно укоренилась на Львовщине, Тернопольщине и Ивано-Франковщине.

На Закарпатье в древности во время Пасхального воскресенья играми также не пренебрегали: на Хустщине "били блышки", а на Раховщине играли в "букурию". Сегодня же, после забав, закарпатский хозяин окуривает комнату ладаном. Если в семье есть девушка на выданье, то освященную паску ей кладут на голову, произнося: "Чтобы людям была величная, как эта паска пшеничная!".

На Яворовщине же за незамужними даже следят: ватаги парней ходят от дома к дому и поют девушкам песни, которые очень напоминают колядки.

Угощения

В народе вкушение освященных блюд называют разговением или разговинами. На Пасху, а также в понедельник и вторник, глава рода делит паску и яйцо на столько частей, сколько в семье людей. На Подолье, Волыни и Западной Галиции после такого обряда хозяин три раза обходит стол с миской, полной еды, чтобы были богатыми. Ни одной крошки освященного во время еды старались не уронить жители Восточной и Центральной Украины, чтобы маленькие крошки не достались мышам, которые якобы могут превратиться в летучих мышей, отведав их.

В храмах Украины прошли массовые мероприятия по случаю Пасхи (Фото)

В такой величественный день за праздничным столом не стоит забывать об умерших родственниках. Например, на Херсонщине вместе с пасхальными блюдами на стол ставят "могилку", – тарелку, наполненную землей, в которой уже успели прорасти стебельки овса. Среди зеленых побегов помещали яйца: их кладут столько же, сколько в семье покойников.

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Праздник, Традиции, Пасха, Воскресение Христово, Пасха 2019.
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