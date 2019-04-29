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Приметы и обряды на 29 апреля – День Ирины Рассадницы
Приметы и обряды на 29 апреля – День Ирины Рассадницы

Приметы и обряды на 29 апреля – День Ирины Рассадницы

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Приметы и обряды на 29 апреля – День Ирины Рассадницы
07:39 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: В предпоследний день месяца люди сажали капусту на специально приготовленных срубах или насадах.

Согласно народному календарю, 29 апреля сеяли капусту в рассадниках, пересыпая семена из ладони в ладонь, чтобы вместо нее брюква не уродилась. Но если Иринин день на четверг приходился, эту работу, как правило, на завтра откладывали, иначе, по убеждению людей бывалых, капусту либо морозом побьет, либо черви подточат.

К слову сказать, подобная задержка никого особенно не огорчала, в старину люди жили неспешно, умея находить свою прелесть и радость не только в работе, но и в отдыхе, даже таком, казалось бы, непредвиденном.

Подумайте, может быть, и нам отложить дела хоть на несколько минут, передохнуть, осмотреться. Уж очень хороша, ярка и приветлива земля в эту апрельскую пору, призывно помахивая зелеными ладошками листьев и озорно подмигивая глазами первых весенних цветов.

Обычно именно на Арину Капустницу хозяйки пикировали рассаду томатов и капусты. Также просматривали огурцы, ухаживали за посаженными растениями. Считалось, что 29 апреля необходимо работать в огороде. Белили деревья, садили овощи, следили за приметами. Говорили, что если капусту посадить на Арину, то она вырастет сочной, вкусной и крупной. Праздник называли по-разному: Ирина – заиграй овражки, Арина, Ирина – урви берега, Ирина – разрой берега, Ирина-рассадница и т.д.

Кроме того, крестьяне старались 29 апреля высаживать капусту на специально приготовленных насадах и срубах. Многие знают, что в старину это был один из главных овощей, который, в частности, использовался для приготовления традиционных щей. Никогда не сажали капусту в "сухие дни" - например, такой день приходился в канун праздника Пасхи. Считали, что если это сделать, то силы овоща уйдут в кочерыжку, а сами капустные листья будут невкусными. Также старались не сажать капусту в четверг, иначе, согласно примете, ее съедят черви.

Чтобы капустные кочаны уродились крепкими и тугими, первый посаженный 29 апреля росток нужно было накрыть чугунком, а затем – большим горшком. Сверху его покрывали белой скатертью и придавливали камнем. Также в день Ирины Рассадницы произносили заговоры. Крестьяне обычно втыкали в грядки крапиву для того чтобы защитить капусту от паразитов. Также перерезали пополам и зарывали в грунт червяка, которого увидели на грядке. К 29 апреля зацветала ольха, старались посадить гречиху в это время.

К этому времени заканчивался разлив рек, и они входили в нужное русло, оставляя за собой размытые овражки, размочаленные мосты, разрытые берега. Именно поэтому, прозвали этот день в народе не иначе, как Ирина – урви берега.

Обычно после рассадницы стояли теплые и солнечные дни, а потому, рассада росла достаточно быстро. По темпу роста рассады обычно определяли успех в хозяйственных делах. Например, если рассаде требовалось много воды, то впереди был сухой сенокос. Если же рассада не вбирала влагу, то можно было ожидать дождливого лета и не бояться засухи.

Знаменательные события в истории: 29 апреля 2019 года

В православной церкви 29 апреля отмечают день мученицы Ирины, которая была причислена к лику святых за свою праведную жизнь. Она проповедовала веру во Христа вместе со своими сестрами. Всех их поймали и подвергли мучениям.

Народные приметы

Зацвела ольха – можно сеять гречиху

Орешник "запылал" – примета к тому, что лес пора сажать

Овраги "играют", а потом подмерзают – помех урожаю будет много.

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