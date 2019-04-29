Порошенко с женой возложили цветы к могилам героев Небесной Сотни

Новости Украины: Действующий президент Украины Петр Порошенко с женой Мариной во Львове почтили память Героев Небесной Сотни, которые похоронены на Лычаковском кладбище.

Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки во Львовскую область почтил память Героев Небесной Сотни, которые похоронены на Лычаковском кладбище.

Петр Порошенко вместе с женой поклонились могилам Героев Небесной Сотни и бойцам, погибшим в зоне боевых действий на Востоке Украины, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в боях с российским агрессором.

Состоялась поминальная панихида по погибшим украинским воинам. После исполнения государственного гимна Украины военные выстрелами почтили память погибших героев.

Президент пообщался со львовянами, которые пришли на Лычаковское кладбище, чтобы помянуть родных и близких.

Воины почетного караула прошли торжественным маршем перед президентом Украины, Верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины.