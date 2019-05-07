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Правительство Украины хочет вернуть техосмотр авто

Правительство Украины хочет вернуть техосмотр авто
16:35 Вт, 7 Май 2019 Телеграф pravda.com.ua Фото: pixabay

Новости Украины: Мининфраструктуры предлагает вернуться к практике обязательного технического осмотра автомобилей.

В Министерстве инфраструктуры предложили возобновить обязательный техосмотр личных автомобилей с 2022 года.

Соответствующий проект закона опубликован на сайте Министерства инфраструктуры.

Проект закона предусматривает существенное усовершенствование механизмов государственного регулирования в сфере безопасности эксплуатации колесных транспортных средств и нацелен на повышения уровня безопасности на дорогах.

Согласно законопроекту, первый технический осмотр личных транспортных средств должен проводиться спустя четыре года после первой регистрации с последующим его прохождением каждые два года.

Для такси и коммерческих автомобилей законопроект предусматривает ежегодное проведение техосмотра, начиная с момента первой регистрации.

Штрафы за несвоевременный техосмотр предлагается увеличить с 20 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (с 340 гривень до 1700 гривень).

Контроль за соблюдением новых требований возлагается на Национальную полицию.

Проведение техосмотра будет отдано частным лицам, при этом будет сформированы рыночные цены на услуги.

Перевозчиков пассажиров предлагается обязать оборудовать свои транспортные средства тахографами - устройствами для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа.

На международных рейсах устройства для ограничения скорости должны быть установлены до 1 июля 2019 года, а на внутренних перевозках - до 1 января 2020 года.

Проект закона разработан во исполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Напомним, в Украине с 1 мая обновлено формат документа, который подтверждает успешное прохождение транспортным средством проверки технического состояния. Отныне информация будет храниться в формате радиометки. 

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Украина, Мининфраструктуры, Авто, Техосмотр.
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