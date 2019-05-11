Итоги 10 мая: Морской трибунал, видеообращение Зеленского, дело Парубий-Луценко

Новости Украины: Состоялись слушания Морского трибунала по иску Украины к РФ. Зеленский обратился к депутатам. Суд признал незаконным слово Луценко в Раде.

Слушания Международного морского трибунала

Украина в Международном трибунале по морскому праву потребовала от РФ немедленно освободить украинских военных моряков и корабли.

"Сегодня Украина просит Суд применить временные меры, которые требуют, чтобы Россия немедленно освободила военно-морские корабли Украины и членов их экипажей и вернула их в Украину", - сказала замминистра иностранных дел Украины, выступая на слушаниях в трибунале в Гамбурге в пятницу.

Е.Зеркаль также отметила, что в результате захвата и задержания судов и их экипажей Россия нарушила основной принцип иммунитета военных кораблей, гарантированный Конвенцией ООН по морскому праву.

Украинский дипломат напомнила, что Крым является неотъемлемой частью Украины, а воды, в которых были задержаны суда, являются территориальными водами Украины или исключительной экономической зоной Украины.

Украинская сторона удовлетворена тем, как прошли сегодняшние слушания Международного трибунала по морскому праву, и уверена, что суд примет решение в пользу Украины. Об этом сказала журналистам заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль после выступления на слушаниях Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков в Гамбурге.

"У них (Международного трибунала - ред.) не было дополнительных вопросов к предоставленным Украиной аргументов и материалов. Я думаю, что этого достаточно для того, чтобы понять, что мы ответили на все вопросы, которые были у судей течение этого слушания", - отметила Зеркаль.

На вопрос о том, что будет делать Украина, если суд примет решение не в ее пользу, Зеркаль отметила, что "гадать мы не будем".

"Мы считаем, что у нас есть все основания полагать, что суд примет решение в нашу пользу", - подчеркнула она.

Обращение Зеленского к Раде

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с призывом на ближайшем пленарном заседании назначить дату его инаугурации на 19 мая.

По его словам, парламентарии в настоящее время "действуют исключительно в своих интересах, боятся роспуска Рады и затягивают назначения даты инаугурации".

В пресс-службе Порошенко отреагировали на обращение Зеленского.

"Президент Украины Петр Порошенко с уважением относится и к выбору украинцев, и к позиции высшего законодательного органа. Для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная Рада, поскольку это относится к ее компетенции… Следовательно, в команде Петра Порошенко не воспринимают никаких претензий относительно якобы затягивания инаугурации", - говорится в комментарии пресс-службы АП.

При этом в администрации президента отметили, что до момента инаугурации нового президента П.Порошенко остается действующим главой государства и несет ответственность за ситуацию в стране, выполняя свои обязанности согласно духу и букве Конституции.

В то же время, в команде действующего главы государства назвали положительным "сам факт того, что избранный президент нарушил, наконец, монополию Игоря Коломойского на публичное формирование повестки дня новой власти и хотя бы в чем-то продемонстрировал свою позицию... Возможно даже без консультаций с их общим адвокатом".

Парубий незаконно давал слово Луценко

Окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера Верховной Рады Андрея Парубия по предоставлению представителю президента Ирине Луценко слова для выступления на заседаниях Согласительного совета депутатских фракций и групп в период с 5 февраля 2018г по 8 апреля 2019г.

"Поводом для принятия Окружным административным судом города Киева такого решения стало то, что в соответствии с законом Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" не предусмотрено предоставление на заседаниях Согласительного совета слова для выступления представителю президента Украины", - сообщает в пятницу пресс-служба Окружного административного суда Киева.

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявляет о несогласии с решением Окружного административного суда Киева, который частично удовлетворил иск народного депутата фракция "Батькивщина" Сергея Власенко и признал противоправными действия спикера парламента по предоставлению ей слова для выступления на заседаниях Согласительного совета.

"Мы не согласны с решением суда", - написала И.Луценко на своей странице в соцсети Facebook, добавив, что ее позиция базируется на положениях регламента Верховной Рады и Конституции Украины, процитировав их.

"Конституционный суд Украины в своем постановлении от 27.06.2000 №2-уп/2000 сделал вывод о том, что суд не вправе вмешиваться в политические и внутриорганизационные вопросы деятельности Верховной Рады Украины", - добавила она.

Первым пост прокомментировал супруг И.Луценко, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он написал: "Наконец ты в понедельник будешь дома".