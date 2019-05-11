Лорак, MARUV, DZIDZO: в ГФС назвали имена не самых образцовых налогоплательщиков

Новости Украины: В Государственной фискальной службе Украины подвели итоги декларирования состояний и уплаты налогов украинскими знаменитостями.

В ГФС посчитали, что вместе звезды эстрады, музыканты, шоумены, спортсмены и другие любимцы публики задекларировали свыше 416 миллионов гривень, согласовано к уплате налога на доходы физических лиц 44 миллиона гривень и еще 5 миллионов гривень - военного сбора. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и. о. заместителя председателя ГФС Евгений Бамбизов.

"Рекордсменами в личном зачете стали два известных ведущих, которые получили в прошлом году наибольшие суммы доходов: 158 и 26,9 миллиона гривень. Среди певцов рекорд – 11,8 миллиона гривень", - отметил он.

Бамбизов отметил, что далеко не всегда знаменитости являются образцом для своих поклонников в вопросе декларирования состояния и уплаты налогов. По его словам, некоторые из них декларируют отсутствие доходов или совсем незначительные суммы.

"Несмотря на свой яркий положительный имидж, наши звезды на практике далеко не всегда выступают образцовыми налогоплательщиками. Нередко вообще забывают, что являются такими же самими декларантами доходов, как и их зрители. Наверное, из-за слишком плотных графиков гастролей и тренировок", - говорится в сообщении.

Среди таких звезд немало тех, кто зарабатывает за рубежом, в частности в России.

"Имен для примера – куча. Анна Седокова, Ани Лорак, DZIDZO, Камалия, Андрей Хлывнюк (фронтмен группы "Бумбокс"), Позитив (Время и Стекло), Мария Яремчук, Амадор Лопес, а также – нынешняя претендентка на право представлять Украину на "Евровидении-2019" MARUV и ее соперницы в Нацотборе на конкурс Tayanna и А. Зарицкая (KAZKA), звезды спорта В. Ломаченко, Э. Свитолина, А. Усик – и много других общеизвестных персон", - перечислил неплательщиков Бамбизов.

При этом он отметил, что около 200 знаменитостей присоединились к кампании декларирования доходов граждан. В частности Потап, MONATIK, Тина Кароль, Климентий Скрипников, Олег Винник, Константин Меладзе и другие.