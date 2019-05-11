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Лорак, MARUV, DZIDZO: в ГФС назвали имена не самых образцовых налогоплательщиков

Лорак, MARUV, DZIDZO: в ГФС назвали имена не самых образцовых налогоплательщиков
18:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: В Государственной фискальной службе Украины подвели итоги декларирования состояний и уплаты налогов украинскими знаменитостями.

В ГФС посчитали, что вместе звезды эстрады, музыканты, шоумены, спортсмены и другие любимцы публики задекларировали свыше 416 миллионов гривень, согласовано к уплате налога на доходы физических лиц 44 миллиона гривень и еще 5 миллионов гривень - военного сбора. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и. о. заместителя председателя ГФС Евгений Бамбизов.

"Рекордсменами в личном зачете стали два известных ведущих, которые получили в прошлом году наибольшие суммы доходов: 158 и 26,9 миллиона гривень. Среди певцов рекорд – 11,8 миллиона гривень", - отметил он.

Бамбизов отметил, что далеко не всегда знаменитости являются образцом для своих поклонников в вопросе декларирования состояния и уплаты налогов. По его словам, некоторые из них декларируют отсутствие доходов или совсем незначительные суммы.

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"Несмотря на свой яркий положительный имидж, наши звезды на практике далеко не всегда выступают образцовыми налогоплательщиками. Нередко вообще забывают, что являются такими же самими декларантами доходов, как и их зрители. Наверное, из-за слишком плотных графиков гастролей и тренировок", - говорится в сообщении.

Среди таких звезд немало тех, кто зарабатывает за рубежом, в частности в России.

"Имен для примера – куча. Анна Седокова, Ани Лорак, DZIDZO, Камалия, Андрей Хлывнюк (фронтмен группы "Бумбокс"), Позитив (Время и Стекло), Мария Яремчук, Амадор Лопес, а также – нынешняя претендентка на право представлять Украину на "Евровидении-2019" MARUV и ее соперницы в Нацотборе на конкурс Tayanna и А. Зарицкая (KAZKA), звезды спорта В. Ломаченко, Э. Свитолина, А. Усик – и много других общеизвестных персон", - перечислил неплательщиков Бамбизов.

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При этом он отметил, что около 200 знаменитостей присоединились к кампании декларирования доходов граждан. В частности Потап, MONATIK, Тина Кароль, Климентий Скрипников, Олег Винник, Константин Меладзе и другие.

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Налоги, Элина Свитолина, Мария Яремчук, Знаменитости, Седокова, Ани Лорак, Бумбокс, Андрей Хлывнюк, Камалия, Дзидзьо, Василий Ломаченко, Александр Усик, ГФСУ, MARUV, Амадор Лопес.
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