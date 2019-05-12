На реконструкцию Национального института рака могут выделить почти 5 миллиардов

Новости Украины: Минздрав предлагает увеличить стоимость госинвестпроекта реконструкции Национального института рака.

Министерство здравоохранения предлагает увеличить стоимость государственного инвестиционного проекта (ГИП) реконструкции и расширения Национального института рака (НИР) по ул. Ломоносова, 33/43 в Голосеевском районе Киева на 1,084 млрд грн (на 73%) – до 4,925 млрд грн в связи с уточнением медицинского задания, инфляцией и увеличением стоимости стройматериалов.

Согласно протоколу заседания межведомственной комиссии по вопросам ГИП, размещенному на сайте Министерства экономразвития и торговли, это предложение было озвучено заместителем министра здравоохранения Романом Илыком в ходе заседания комиссии 22 апреля.

Комиссия приняла решение повторно рассмотреть уточненный ГИП и возможность его финансирования за счет государственных капитальных вложений.

По состоянию на 22 апреля, согласно информации Минздрава, паспорт бюджетной программы был утвержден. Комиссия признала состояние реализации проекта частично удовлетворительным.

Напоминаем, согласно госбюджету на 2019 года на реализацию госинвестпроекта строительства лечебно-диагностического комплекса НДСБ "Охматдет" будет направлено 600 млн грн, на госинвестпроект улучшения качества лучевой терапии при лечении онкологических заболеваний в Национальном институте рака (НИР, Киев) – 28,056 млн грн, госинвестпроект реконструкции и строительства в НИР будет направлено 150 млн грн, госинвестпроект усовершенствования молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний – 50 млн грн.