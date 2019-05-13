Журналист Юрий Бутусов сообщил, что партнер Коломойского прилетел в Украину

Новости Украины: Журналист Юрий Бутусов: Партнер Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов прилетел в Украину.

В Украину из Израиля прилетел Геннадий Боголюбов - партнер Игоря Коломойского

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

“Сегодня в 18.00 чартерным рейсом Тель-Авив - Днепр в Украину прибыл Геннадий Боголюбов - партнер Игоря Коломойского”, - написал Бутусов.

Он отметил, что никаких претензий у правоохранителей к Боголюбову нет, так что тот оформился без проблем.

“Коломойский, видимо, собирается возвращаться после инаугурации президента”, - предположил журналист.

Напоминаем, олигарх Игорь Коломойский, проживающий в Израиле, заявлял, что собирается вернуться в Украину после официального обнародования результатов президентских выборов.