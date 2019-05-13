В Киеве приостановили строительство Мемориала Героям Небесной Сотни (Видео)

Новости Украины: Строительство Мемориального комплекса Героям Небесной Сотни после частичного проведения следственных действий очередной раз поставили "на паузу".

Начало строительных работ объявили сегодня, 13 мая, во время брифинга с участием Министра культуры Евгения Нищука, руководства Национального музея Революции Достоинства, представителей Института национальной памяти и родственников Героев.

Начальные работы по снятию брусчатки уже стартовали в нижней части Аллеи Героев. Тем не менее, некоторые близкие пострадавших во время революции требуют не начинать реализацию проекта до завершения всех следственных мероприятий. Министр успел объяснить, что данные работы не помешают дальнейшим следственным операциям на том участке, где они еще не завершены.

"Сегодня мы собрались для того, чтобы сообщить, что в нижней части проведенные работы (следственные - ред.). Это открывает нам возможность начинать подготовительные работы и начинать реализацию сооружения Мемориала Героев Небесной Сотни", - сказал Евгений Нищук. Также он добавил, что вначале идеи планировалось полностью закончить проект ко Дню Независимости. Но из-за оттягивания проведения следственных экспериментов строительство комплекса пришлось перенести на сегодня. Это значит, что увидеть готовый Мемориал станет возможным ближе к 21 ноябрю в День свободы.

Министр успел успокоить родственников Героев, сообщив, что как только будет появляться информация о завершении мероприятий по расследованию расстрелов на Майдане в той или иной части Аллеи, работы над Мемориалом продолжатся. По словам гендиректора Национального мемориального комплекса - музея Революции Достоинства Игоря Пошивайла, строительные работы должны были начаться еще в прошлом году.

"В январе было проведено следственных экспериментов больше, чем за предыдущие пять лет (...). Мы имеем подтверждение из Генеральной прокуратуры, что в нижней части Аллеи Героев Небесной Сотни, там, где стоит ограждение, проведены все следственные эксперименты. И мы договаривались: как только будут проведены все следственные эксперименты, мы сможем начать строительство", - объяснил руководитель музея. Затягивать процесс над реализацией идеи также нельзя, ведь как утверждает Игорь Пошивайло, есть некие финансовые обязательства, "государство выделило средства, и этих средств в следующем году может не быть".

Тем не менее, сегодня, 13 мая, в 14 часов дня Генеральная прокуратура направила письмо в Национальный музей Революции Достоинства с просьбой приостановить работы в связи с "проведением следственных экспериментов в период с 13 по 17 мая" именно в нижней части Аллеи. В письме также сообщили о проведении расследования в следующей части объекта до 29 числа текущего месяца. В ведомстве ответили, что готовы поддержать данные инициативы силовых структур.

В то же время руководство Музея решило собрать круглый стол и пригласить представителей ГПУ, органов власти, а также организаций, которые представляют интересы родственников Героев. На встрече планируется обсудить и окончательно решить проблемные вопросы, которые возникли вокруг строительства Мемориала.

Напомним, что как рассказала Первый заместитель Института нацпамяти Алина Шпак заявила, в идею комплекса заложена память о каждом Герое небесной Сотни, о подвигах на Майдане во время революции. "Будут сохранены те элементы, которые подлежат этому сегодня - простреленные столбы и все то, что должно остаться для наглядного напоминания следующим поколениям", - заявила представительница Института. Сообщается, что проект Мемориала будет состоять из трех частей: Стеллы с именами Героев в нижней части моста, Аллеи ста лип и Сада памяти. Согласно плану работ, вначале будет демонтирована брусчатка и цветочные часы.