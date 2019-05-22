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Грозы и ливни: циклон с запада идет на всю Украину

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Грозы и ливни: циклон с запада идет на всю Украину
08:29 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В среду, 22 мая, дожди, грозы, местами возможные кратковременные сильные ливни придут почти во все регионы.

В ближайшие сутки, 22 мая, погоду западных областей Украины будет определять прохладный, на остальной территории - теплый воздух, но дневная температура немного снизится, сообщает Укргидрометцентр.

В поле пониженного атмосферного давления везде пройдут дожди, наиболее интенсивные - на Закарпатье, днем – и на юго-востоке страны.

На большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы, днем в Приазовье, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях местами значительные дожди. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, днем на Левобережье кое-где град и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 10-15°, днем 19-25°, на Закарпатье и Прикарпатье 15-20°. В Киеве - ночью без осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

21 мая на 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 18-23°; в Днепре возле Киева 18°.

Прогноз погоды на 22 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 22 мая в городах Украины:

  • Ужгород – дождь, ночью +11...+13, днем +15...+17
  • Львов – дождь, ночью +10...+12, днем +16...+18
  • Ивано-Франковск – дождь, ночью +9...+11, днем +17...+19
  • Тернополь – дождь, ночью +10...+12, днем +18...+20
  • Черновцы – дождь, ночью +10...+12, днем +20...+22
  • Хмельницкий – дождь, ночью +10...+12, днем +20...+22
  • Луцк – дождь, ночью ночью +10...+12, днем +18...+20
  • Ровно – дождь, ночью  ночью +10...+12, днем +19...+21
  • Житомир – дождь, ночью +11...+13, днем +20...+22
  • Винница – дождь, ночью +12...+14, днем +20...+22
  • Одесса –дождь, ночью +13...+15, днем +21..+23
  • Николаев – дождь и грозы, ночью +12...+14, днем +21...+23
  • Херсон – дождь и грозы, ночью +12...+14, днем +19...+21
  • Симферополь – дождь и грозы, ночью +13...+15, днем +20...+22
  • Кропивницкий – дождь, ночью +12...+14, днем +21...+23
  • Черкассы – дождь, ночью +12...+14, днем +20...+22
  • Чернигов – дождь, ночью +12...+14, днем +22...+24
  • Сумы – дождь и грозы, ночью +12...+14, днем +22...+24
  • Полтава – дождь, ночью +12...+14, днем +20...+22
  • Днепр – дождь, ночью +12...+14, днем +19...+21
  • Запорожье – дождь и грозы, ночью +12...+14, днем +18...+20
  • Донецк – дождь и грозы, ночью +12...+14, днем +22...+24
  • Луганск – дождь и грозы, ночью +12...+14, днем +22...+24
  • Харьков – дождь и грозы, ночью +12...+14, днем +23...+25
  • Киев – дождь и грозы, ночью +11...+13, днем +20...+22

23 мая - кратковременные дожди, местами грозы (преимущественно в дневное время). Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, на Левобережье при грозах кое-где шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°; днем 19-24°, в южных и восточных областях до 27°, в западных областях 16-21°.

В Киеве - ночью без осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 22-24°.

Прогноз погоды на 23 мая, фото: meteo.gov.ua

24 мая синоптики прогнозируют в Украине кратковременные дожди, местами грозы (преимущественно днем). Ветер юго-западный  (в западных областях северо-западный), 5-10 м/с, на Левобережье местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°; днем 20-25°, в южных и восточных областях местами до 27°, в западных областях 16-21°. В столице - переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.

Прогноз погоды на 24 мая, фото: meteo.gov.ua

25 мая в Украине также пройдут кратковременные дожди, грозы. 26 мая на Левобережье, днем и в западной части кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Температура ночью 9-15°, днем 18-24°, 26 мая на юге до 27°; в западных областях ночью 7-12°, днем 15-21°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 8-13°.

В Киеве 25 мая будет кратковременный дождь, гроза; 26 мая без осадков. Температура ночью 9-14°, днем 18-23°.

Прогноз погоды на 25 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 26 мая, фото: meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов.Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней. 

Первый месяц лета начнется похолоданием и короткими дождями, а уже со второй декады придет настоящая жара. Столбики термометров с 14-15 июня перевалят за отметку в 30 градусов тепла.

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Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.

Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.

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